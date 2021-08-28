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MLB／今日戰績表 洋基砲轟運動家拉出13連勝
MLB今日戰績表
響尾蛇 6:7(11局) 費城人
紅雀 4:3 海盜
光芒 6:3 金鶯
紅襪 4:3 印地安人
紅人 6:0 馬林魚
藍鳥 1:2 老虎
國民 2:1 大都會
巨人 5:6 勇士
太空人 5:4 遊騎兵
小熊 13:17 白襪
釀酒人 0:2 雙城
教士 5:0 天使
洋基 8:2 運動家
洛磯 4:2 道奇
皇家 : 水手
MLB明日賽程
時間 客場 主場
04:05 紅襪 vs. 印地安人
04:07 洋基 vs. 運動家
04:10 皇家 vs. 水手
06:05 響尾蛇 vs. 費城人
06:10 紅人 vs. 馬林魚
06:10 藍鳥 vs. 老虎
07:05 太空人 vs. 遊騎兵
07:05 紅雀 vs. 海盜
07:05 光芒 vs. 金鶯
07:10 小熊 vs. 白襪
07:10 釀酒人 vs. 雙城
07:10 國民 vs. 大都會
07:20 巨人 vs. 勇士
09:07 教士 vs. 天使
09:10 洛磯 vs. 道奇
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