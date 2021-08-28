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MLB／今日戰績表 洋基砲轟運動家拉出13連勝

聯合新聞網 / 整理
洋基賈吉開轟。 路透
洋基賈吉開轟。 路透

MLB今日戰績表

響尾蛇 6:7(11局) 費城人

紅雀 4:3 海盜

光芒 6:3 金鶯

紅襪 4:3 印地安人

紅人 6:0 馬林魚

藍鳥 1:2 老虎

國民 2:1 大都會

巨人 5:6 勇士

太空人 5:4 遊騎兵

小熊 13:17 白襪

釀酒人 0:2 雙城

教士 5:0 天使

洋基 8:2 運動家

洛磯 4:2 道奇

皇家 : 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

04:05 紅襪 vs. 印地安人

04:07 洋基 vs. 運動家

04:10 皇家 vs. 水手

06:05 響尾蛇 vs. 費城人

06:10 紅人 vs. 馬林魚

06:10 藍鳥 vs. 老虎

07:05 太空人 vs. 遊騎兵

07:05 紅雀 vs. 海盜

07:05 光芒 vs. 金鶯

07:10 小熊 vs. 白襪

07:10 釀酒人 vs. 雙城

07:10 國民 vs. 大都會

07:20 巨人 vs. 勇士

09:07 教士 vs. 天使

09:10 洛磯 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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