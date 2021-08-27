MLB／今日戰績表 天使大谷首棒首打席41轟出爐但仍輸金鶯

從去年季後賽的相互廝殺，到季前兩隊的軍備競賽，道奇與教士兩支球隊今晚（26日）的比賽絕對堪稱經典，共費時6小時鑿戰16局，最終在一票反常狀況的驚濤駭浪之下，由波拉克（A.J. Pollock）敲出全壘

2021-08-26 17:39