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MLB／今日戰績表 天使大谷首棒首打席41轟出爐但仍輸金鶯

聯合新聞網 / 整理
大谷翔平41轟。 路透
大谷翔平41轟。 路透

MLB今日戰績表

天使 1:13 金鶯

紅人 5:1 釀酒人

白襪 10:7 藍鳥

響尾蛇 : 費城人

紅雀 : 海盜

雙城 : 紅襪

巨人 : 大都會

遊騎兵 : 印地安人

國民 : 馬林魚

道奇 : 教士

洋基 : 運動家

皇家 : 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

07:05 響尾蛇 vs. 費城人

07:05 紅雀 vs. 海盜

07:05 光芒 vs. 金鶯

07:10 紅襪 vs. 印地安人

07:10 紅人 vs. 馬林魚

07:10 藍鳥 vs. 老虎

07:10 國民 vs. 大都會

07:20 巨人 vs. 勇士

08:05 太空人 vs. 遊騎兵

08:10 小熊 vs. 白襪

08:10 釀酒人 vs. 雙城

08:38 教士 vs. 天使

09:40 洋基 vs. 運動家

10:10 洛磯 vs. 道奇

10:10 皇家 vs. 水手

球隊戰績表

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