MLB／今日戰績表 天使大谷首棒首打席41轟出爐但仍輸金鶯
MLB今日戰績表
天使 1:13 金鶯
紅人 5:1 釀酒人
白襪 10:7 藍鳥
響尾蛇 : 費城人
紅雀 : 海盜
雙城 : 紅襪
巨人 : 大都會
遊騎兵 : 印地安人
國民 : 馬林魚
道奇 : 教士
洋基 : 運動家
皇家 : 水手
MLB明日賽程
時間 客場 主場
07:05 響尾蛇 vs. 費城人
07:05 紅雀 vs. 海盜
07:05 光芒 vs. 金鶯
07:10 紅襪 vs. 印地安人
07:10 紅人 vs. 馬林魚
07:10 藍鳥 vs. 老虎
07:10 國民 vs. 大都會
07:20 巨人 vs. 勇士
08:05 太空人 vs. 遊騎兵
08:10 小熊 vs. 白襪
08:10 釀酒人 vs. 雙城
08:38 教士 vs. 天使
09:40 洋基 vs. 運動家
10:10 洛磯 vs. 道奇
10:10 皇家 vs. 水手
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