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MLB／鑿戰16局費時6小時跨日賽 「道教大戰」在驚濤駭浪下落幕

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 ／綜合報導
16局上波拉克（A.J. Pollock）敲出全壘打成為致勝英雄，終場以5：3擊敗地主教士。 美聯社
16局上波拉克（A.J. Pollock）敲出全壘打成為致勝英雄，終場以5：3擊敗地主教士。 美聯社

從去年季後賽的相互廝殺，到季前兩隊的軍備競賽，道奇與教士兩支球隊今晚（26日）的比賽絕對堪稱經典，共費時6小時鑿戰16局，最終在一票反常狀況的驚濤駭浪之下，由波拉克（A.J. Pollock）敲出全壘打成為致勝英雄，終場以5：3擊敗地主教士。

面對去年的世界大賽對手道奇，教士先發左投史奈爾（Blake Snell）有如神附體，前7局1分未失，直到8局續投才被捕手史密斯（Will Smith）敲出追平全壘打，合計7.2局被敲3支安打失1分，並送出多達10次三振，至於本季國聯塞揚獎的有力人選布勒（Walker Buehler）的表現也不遑多讓，主投6.2局失1分，在接替上場的後援投手接連守下的情況下，比賽進入延長賽，怎知這會是惡夢的開始。

即便延續上個賽季的突破僵局制，兩隊的打線似乎都忘記了得分的方式，從第10局到第14局一分未得，兩人在壘無法得分已是常態，更是產生多達4次的本壘封殺，團隊共累積了35次殘壘，直到第15局戰局才開始有了變化。

道奇先是由史密斯敲出安打上壘，再發動雙盜壘形成無人出局、二、三壘有人的局面，接著教練團換上代打麥金尼（Billy McKinney）掃出中外野落地安打擠回1分，下一棒的透納（Trea Turner）瞄準第一球敲出穿越安打再打進一分保險，原以為終於得以結束比賽的道奇，在塔提斯（Fernando Tatis Jr.）15局下半的兩分全壘打下宣告一切從零開始。

塔提斯（Fernando Tatis Jr.）於15局下半敲出兩分全壘打，一切從頭開始。 美聯社
塔提斯（Fernando Tatis Jr.）於15局下半敲出兩分全壘打，一切從頭開始。 美聯社

比賽到了16局上，4棒的波拉克跳出來扮演英雄，面對卡馬雷納（Daniel Camarena）敲出中外野的超前兩分砲，助道奇以5：3超前，教練團於最後半局派上近期才被勇士釋出、賽前防禦率超過9的格林（Shane Greene）登板救援，他順利飆出2次三振守下勝利，結束這長達6個鐘頭的惡鬥。

這場比賽也寫下多項紀錄，包括是史上第一場在15局以後出現2支全壘打以上的比賽，道奇隊牛棚合力投出9.1局僅被敲出1支安打，也是自2000年以後最長，其中兩隊共動員47名球員，教士隊後段局數甚至沒有代打可用，叫了2位先發投手上場打擊，另外，該比賽鑿戰至當地時間凌晨1點，道奇隊官方還特地為球迷設計了請假信，令人莞爾。

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