MLB／117屆世界大賽10月26日開打

美國職棒大聯盟（MLB）今天宣布，第117屆世界大賽（World Series）將於10月26日開打，且可能成為自2017年以來、第一個戰火延燒至11月的大聯盟總冠軍賽。

宣布世界大賽時程的同時，MLB也決定「7戰4勝制」總冠軍賽由戰績最優秀球隊在自家球場的2場比賽拉開序幕，10月28日是移動日，10月29日至31日則是3場在對方主場的比賽。

若有需要打第6和第7場比賽，則將於11月2日至3日回到對戰開始的城市。

為期6個月的MLB正規季賽將於10月3日落幕，美國聯盟（American League）外卡大戰將於10月5日舉行，國家聯盟（National League）外卡賽則於隔天登場。

7戰4勝制的美國聯盟冠軍賽將於10月15日開賽，國家聯盟冠軍賽則是隔天開打。

舊金山巨人（San Francisco Giants）目前戰績81勝44負，暫列MLB第一，其國聯西區對手、現任世界大賽冠軍洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）居次，戰績79勝47負。去年世界大賽輸家坦帕灣光芒隊（TampaBay Rays）則暫列美聯東區第一，戰績78勝48負，也是美聯最佳戰績。