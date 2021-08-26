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MLB／張育成朝台灣最強打者邁進 前球探：我相信他的能力

聯合新聞網 / 綜合報導
張育成。 美聯社
張育成。 美聯社

張育成正逐漸往台灣最強大聯盟打者邁進，不但連兩日開轟，單季5轟已經成為歷年來所有台灣大聯盟打者之冠，前球探Bernie Pleskoff就指出他從以前就相信張育成的能力，需要的只是證明自己的機會。

張育成這兩天都擔任第七棒一壘手，並皆於第5局開轟，今晚的苦主則是遊騎兵隊的菜鳥左投拉茲（Jake Latz），另在6局敲出帶有打點的二壘安打，單場4支2，打擊率正式突破兩成，現為.205。

前球探、現任專欄作家的Pleskoff就連發了兩則推特討論張育成的表現，他表示自己早說過張需要的只是出賽機會，並提到如果他不在印地安人未來的規劃中，也會是個很好的交易籌碼。

張育成本季累積數據繳出打擊率.205，攻擊指數（OPS）.627的成績，其中又以明星賽後更為出色，打擊三圍為.271/ .314/ .604。

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