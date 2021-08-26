MLB／紅雀鐵捕明年退休 莫里納預約名人堂

熱愛美職的棒球迷都認識的紅雀傳奇捕手小莫里納，終於要卸下戰袍退休！名捕三兄弟中最強的小弟、小莫里納26日宣佈，將與紅雀再簽一年，會在明年打完退休，並舉辦退休巡迴賽。莫小弟是「終生紅雀人」，在單一球隊接捕超過2千場的唯一，生涯10度入選明星賽、9座金手套、2枚冠軍戒，更以阻殺出名，攻守全能的他入選名人堂機率極高。

一生終老紅雀

《MLB官網》報導，紅雀名捕、39歲的小莫里納26日宣佈，將與紅雀隊再簽一年，然後明年打完就要掛靴退役，莫小弟表示，19年的職業生涯已經夠長，在MLB這個等級的賽場，39歲的身體總是很難應付，只想盡最大能力幫助球隊留下好成績。

紅雀總裁莫澤利亞克提到，與莫小弟面對面進行合約談判是最奇怪的經驗，一個活生生的傳奇、身手仍在的球星，積極想續約留在陣中，想把整個生涯貢獻給球隊，最終雙方很快欣然合作。紅雀總裁更補充，這20年待過紅雀的選手都得感到榮幸，他們見證這位傳奇球星生涯的一部份。

明年上演退休巡迴賽

在看過前三位傳奇選手（十月先生基特、史上最佳終結者李維拉、老爹歐提茲）宣佈退役的賽季，都進行了退休巡迴賽，獲得各隊的致敬、禮物與歡呼聲，莫小弟也想比照辦理，他幽默地表示，最期待的反而是巡迴到辛辛那提和芝加哥（都是紅雀同分區的競爭對手），想聽見全場的噓聲。

但其實莫小弟的成就，早已不需退休巡迴證明，作為莫里納捕手三兄弟的小弟，他出道以來就備受期待，從2000年被紅雀選中後，一生都當忠誠的紅雀人，成為史上唯一在單一球隊接捕破2千場的捕手，生涯至今18個賽季，莫小弟入選10次明星賽、9次金手套，更手握2枚世界大賽冠軍戒，以進階數據來看（WAR，勝場貢獻值），毫無疑問是史上前十的捕手。

MLB最強防盜器

另外莫小弟最招牌的還有阻殺，據《CBS體育網》報導，他生涯阻殺率達40%，最扯的是第一個完整賽季繳出離譜的64%，也因為防盜能力太過誇張，後續選手盜他壘都是很有把握、或是頂級快腿才敢嘗試。

從莫小弟鎮守紅雀本壘大關以來，對手對紅雀盜壘次數比各隊少了453次，是對這位「聯盟頂級防盜器」的一大尊重，近期還有釀酒人二壘手寇頓成功盜他的壘後，開心把二壘壘包搬回家留念。莫小弟在2022年退休後，最快會在2027年獲得名人堂票選資格，預期應該能首年就入選成功。

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