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MLB／張育成火力強、守備拚 代總教練稱讚攻守俱佳

中央社 / 洛杉磯25日專電
張育成今天不只火力旺，守備也受到肯定。 路透
張育成今天不只火力旺，守備也受到肯定。 路透

台灣棒球好手張育成連2天敲出全壘打，代理總教練赫爾（DeMarlo Hale）向媒體表示，很高興看到張育成連兩場都有漂亮的揮擊，更稱許張育成的守備貢獻。

張育成效力的克里夫蘭印地安人今晚在主場7比2擊敗德州遊騎兵，這名26歲的一壘手4打數敲出一支全壘打、一支二壘安打，貢獻2分打點，本季累計5支全壘打是台灣打者的單季最多紀錄。

前一場比賽，張育成也有一支陽春砲，但球隊3比7輸球。這場比賽他連兩天開轟，不僅是他個人在大聯盟的第一次，更是台灣球員在大聯盟的第一人。

比賽結束後，代理總教練赫爾接受轉播單位訪問對張育成本場比賽亮眼表現的看法。

赫爾首先稱讚他的打擊。他說：「看到打線後半段火力發揮，真的是一件很棒的事。一場接著一場比賽，對一些球做出很棒的揮擊動作。」

接著赫爾肯定張育成和隊友的守備貢獻。他說：「同時我也很高興，我們在守備上的表現，不過是雙殺或是把球攔下來，抓下額外出局數，加上幾支陽春全壘打，為我們添加保險分，在昨天輸球之後，今天討回一場勝利。」

張育成擔任一壘手，除了與隊友合作雙殺之外，今天在5局上他為了接一顆界外飛球，展現拚勁，整個人頭下腳上跌入場邊的攝影記者壕溝，雖然最後沒有接到球，但獲得隊友扶持鼓勵和全場觀眾的掌聲，轉播單位把這個影片放上推特。

張育成連兩天開轟，不僅是他個人在大聯盟的第一次，更是台灣球員的第一人。 美聯社
張育成連兩天開轟，不僅是他個人在大聯盟的第一次，更是台灣球員的第一人。 美聯社

張育成 印地安人

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