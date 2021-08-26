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MiLB／陳柏毓升上低階1A 徐基麟復健賽1局飆2三振

中央社 / 台北26日電
陳柏毓升上海盜低階1A。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
陳柏毓升上海盜低階1A。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影

美職匹茲堡海盜隊台灣投手陳柏毓在新人聯盟表現優異，防禦率僅0.69，今天從新人聯盟升上低階1A；費城人隊投手徐基麟則是在新人聯盟投復健賽，1局飆出2次三振，無失分。

19歲的陳柏毓從高中時期就備受關注，是2019年U18世界青棒賽中華隊奪冠的主戰投手，去年以簽約金125萬美元（約新台幣3524萬元）加盟海盜隊，打破海盜隊國際球員簽約金紀錄，也是旅美台將並列第6高。

陳柏毓本季在新人聯盟出賽6場都是先發、投26局，被敲18支安打，僅失3分含2責失，送出29次三振，防禦率僅0.69，優異表現讓他在今天升上低階1A層級的雷德頓掠劫者（Bradenton Marauders）隊。

另外，小聯盟費城人隊的徐基麟，在7月24日曾經升上低階1A，升級後首戰中繼1.1局無失分，奪下勝投；不過徐基麟於7月29日進入傷兵名單，之後就沒有出賽過，直到今天復出在新人聯盟投復健賽。

新人聯盟費城人隊與藍鳥隊交手的賽事，徐基麟在4局下登板，讓首名打者擊出滾地球出局後，雖然被敲二壘安打，不過接下來飆出2次三振，總計投1局沒有失分。

陳柏毓 海盜 費城人

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