MLB／避免術後二度受傷風險 韋蘭德確定本賽季不會回歸

休士頓太空人隊本季再度打出佳績，暫居美聯西區第一的他們有望再次衝擊季後賽，可惜去年接受韌帶置換手術的王牌韋蘭德（Justin Verlander）無法及時回歸，總管克里克（James Click）今透露不會在本季剩餘賽事看到他站上投手丘。

美媒《SportsTalk 790》與克里克進行訪談，他透露韋蘭德在術後的狀況與進度相當理想，不過如果趕著要在本季回歸將承擔巨大風險，醫生也建議不應如此操之過急，最後決定讓他持續休養至下個賽季。

韋蘭德在2020年與太空人簽下2年6600萬美元的延長合約後，至今僅留下1場出賽、自責分率3.00的成績，本季結束後他也將成為非受限自由球員，38歲的他考量到年齡與健康因素，要再拿下一張複數年合約的機會不大。