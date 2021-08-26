MLB／賞大谷3轟又收天使牛棚大禮 金鶯中止19連敗

天使隊日籍投手大谷翔平帶著勝投候選人身分退場，不料牛棚在8局下放火，一口氣丟掉5分，讓金鶯隊以10：6完成逆轉，中止19連敗。

大谷翔平今天再次同場二刀流，擔任先發投手兼第一棒指定打擊，首局就被敲出2轟，4局又被史都華（DJ Stewart）敲出2分砲，總計投5局失4分都來自全壘打。

打者翔平則是4打數未敲出安打，吞下3次三振，不過隊友火力支援夠，馬許（Brandon Marsh）敲出2分打點安打加上3分砲，一人貢獻5打點，加上瓦許（Jared Walsh）的陽春砲，讓大谷退場時，天使仍以6：4領先。

不料天使隊牛棚投手先在7局下丟掉1分，8局下更是安打、保送不斷，再奉送給金鶯隊5分，讓大谷無緣進帳勝投。

金鶯隊將連敗停在隊史第二長的紀錄，也避免成為史上第七支吞下20連敗的球隊（自1901年以來），金鶯隊史最長是1988年的21連敗。