MLB／張育成連兩天敲全壘打 台灣打者第一人

美國職棒大聯盟賽事，克里夫蘭印地安人隊台灣好手張育成今天在主場敲出全壘打，不僅本季第5轟創個人新高，同時連兩天開轟也是台灣球員第一人。

印地安人今天在主場7比2擊敗德州遊騎兵，擔任第7棒、一壘手的張育成是勝利功臣。他4打數敲出2支安打，包括一支全壘打、一支二壘安打，不只貢獻2分打點，並施展快腿跑回1分。

張育成火力加溫，昨天同樣主場對遊騎兵，他4打數2安打包括一支全壘打，本季第4轟。今天他再度敲出全壘打，不僅是個人生涯第一次連兩場比賽敲全壘打，也是有史以來第一個在大聯盟連兩天全壘打的台灣打者。

在張育成之前，郭泓志、胡金龍、林子偉在大聯盟留有全壘打紀錄。郭泓志和林子偉各1轟，胡金龍大聯盟5個球季留下2轟紀錄，在2007年9月11日、25日敲出全壘打。

26歲的張育成現在穩坐「大聯盟最多轟的台灣打者」頭銜，他在2019年生涯首轟，那是整季唯一全壘打。今年球季，他把握3年來最多出賽機會的一季，出賽62場敲出5轟，生涯累計6轟。

張育成連2場開轟、連3場安打，本季累計打擊率回升到2成05，這是他4月底之後，歷經4個月打擊率1字頭之後，首度回到2成關卡。

張育成今天這場比賽是在5局下開轟，面對生涯初登板的菜鳥左投雷茲（Jake Latz），打中一記外角變速球。根據大聯盟官網的線上轉播，這球投在好球帶之外，仍然被張育成打出右外野牆外。

印地安人在5局下不只張育成一人開轟，9棒海吉斯（Austin Hedges）也敲全壘打，把比數拉大為3比0。印地安人2局下的第一分同樣是全壘打，打者是麥卡多（Oscar Mercado）。

6局下張育成又有貢獻，他打中對方後援投手時速154公里快速球，形成二壘安打送回球隊的第4分，接著趁隊友敲出一壘安打，一路從二壘施展快腿，比球早一步滑進本壘得分。