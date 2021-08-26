MLB／碰碰碰！大谷翔平挨3轟生涯新高 勝投候選退場

碰碰碰！天使隊日籍好手大谷翔平今天登板面對金鶯隊，單場挨三轟是生涯第一次，打擊上也是4打數無安打，但在隊友火力支援下，退場時球隊以6：4領先，等待本季第9勝入帳。

大谷翔平今天擔任先發投手兼第一棒指定打擊，首局就遭金鶯隊洗禮，被穆林斯（Cedric Mullins）、桑坦德（Anthony Santander）各敲出一發陽春砲，4局又遭史都華（DJ Stewart）敲出2分砲。

大谷翔平單局被敲2轟、單場被敲出3轟都是生涯第一次，大聯盟31場先發以來，過去最多單場僅挨1轟。

還好火力支援來得快，天使隊菜鳥馬許（Brandon Marsh）就貢獻5分打點，先在2局上敲出2分打點一壘打追平比數，4局上更與瓦許（Jared Walsh）攜手開轟，敲出一發三分砲，將比數拉開到6：2。

投手大谷投完5局後退場，球隊以6：4領先，總計用84球，被敲5支安打，丟掉4分，有7次三振，防禦率3.00。

打者翔平沒有幫到自己，4打數未敲出安打，吞下3次三振，打擊率掉到2成67，全壘打數停在40轟。

1局下穆林斯陽春砲

CEDRIC THE ENTERTAINER WITH A FIRST-PITCH SHOW! pic.twitter.com/7qZs1WX9eI — Baltimore Orioles (@Orioles) August 25, 2021

1局下桑坦德陽春砲

Tony Taters has the best OPS in the American League in the month of August. pic.twitter.com/SQEuAMYBTe — Baltimore Orioles (@Orioles) August 25, 2021

4局下史都華2分砲