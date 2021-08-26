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MLB／今日戰績表 天使大谷先發投球牛棚砸鍋金鶯中止19連敗

聯合新聞網 / 整理
大谷翔平先發投球。 路透
大谷翔平先發投球。 路透

MLB今日戰績表

老虎 2:3(10局) 紅雀

皇家 5:6(10局) 太空人

洛磯 2:5(7局) 小熊

洛磯 13:10(10局) 小熊(雙重戰)

天使 6:10 金鶯

響尾蛇 5:2 海盜

光芒 7:4 費城人

白襪 1:3 藍鳥

雙城 9:6(10局) 紅襪

巨人 3:2 大都會

遊騎兵 2:7 印地安人

國民 3:4 馬林魚

紅人 1:4 釀酒人

道奇 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 天使 vs. 金鶯

02:10 紅人 vs. 釀酒人

03:07 白襪 vs. 藍鳥

07:05 響尾蛇 vs. 費城人

07:05 紅雀 vs. 海盜

07:10 雙城 vs. 紅襪

07:10 巨人 vs. 大都會

07:10 遊騎兵 vs. 印地安人

07:10 國民 vs. 馬林魚

09:10 道奇 vs. 教士

09:40 洋基 vs. 運動家

10:10 皇家 vs. 水手

球隊戰績表

太空人

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