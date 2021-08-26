MLB／今日戰績表 天使大谷先發投球牛棚砸鍋金鶯中止19連敗
MLB今日戰績表
老虎 2:3(10局) 紅雀
皇家 5:6(10局) 太空人
洛磯 2:5(7局) 小熊
洛磯 13:10(10局) 小熊(雙重戰)
天使 6:10 金鶯
響尾蛇 5:2 海盜
光芒 7:4 費城人
白襪 1:3 藍鳥
雙城 9:6(10局) 紅襪
巨人 3:2 大都會
遊騎兵 2:7 印地安人
國民 3:4 馬林魚
紅人 1:4 釀酒人
道奇 教士
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 天使 vs. 金鶯
02:10 紅人 vs. 釀酒人
03:07 白襪 vs. 藍鳥
07:05 響尾蛇 vs. 費城人
07:05 紅雀 vs. 海盜
07:10 雙城 vs. 紅襪
07:10 巨人 vs. 大都會
07:10 遊騎兵 vs. 印地安人
07:10 國民 vs. 馬林魚
09:10 道奇 vs. 教士
09:40 洋基 vs. 運動家
10:10 皇家 vs. 水手
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