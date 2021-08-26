MLB／今日戰績表 天使大谷先發投球牛棚砸鍋金鶯中止19連敗

還記得最近取得11連勝的洋基隊，他們在明星賽前的戰績嗎？答案是略高於五成勝率的46勝43敗，在美聯東區僅排第3，並落後分區龍頭多達8場的勝差。如今洋基隊的戰績已來到74勝52敗，並在美聯外卡排在第一位

2021-08-26 07:00