洋基戰績突飛猛進 投手群奇兵不斷是最大關鍵

還記得最近取得11連勝的洋基隊，他們在明星賽前的戰績嗎？答案是略高於五成勝率的46勝43敗，在美聯東區僅排第3，並落後分區龍頭多達8場的勝差。如今洋基隊的戰績已來到74勝52敗，並在美聯外卡排在第一位，最大的關鍵可不是那支鑽石打線，而是原本頗受質疑的先發投手陣容。

季前被看好能在美聯東區封王的洋基隊，無疑是上半季最令人失望的球隊，甚至還有人建議他們當賣家，放棄今年賽季。但邪惡帝國終究有他們自己的玩法，交易大限前仍相當積極補強，一口氣換來了瑞佐(Anthony Rizzo)和賈羅(Joey Gallo)這兩位明星強打者，外加先發投手希尼(Andrew Heaney)和牛棚霍姆斯(Clay Holmes)。但這四位球員當中，目前只有霍姆斯立即發揮到作用，另外三位較有來頭的球員反而差強人意。洋基隊能在下半季取得全聯盟最佳的28勝9敗戰績，恐怕要歸功於主力先發投手的回穩及奇兵的出現。

洋基從天使隊換來先發投手希尼，他在天使時的表現就不理想，來到洋基後投得更差了。 美聯社

洋基隊的投手陣容在下半季表現無人能及，fWAR值為全聯盟最佳的6.3，防禦率3.09則為美聯第一。他們的輪值表現成長很多，上半季先發投手的fWAR值為全聯盟第10的8.3，下半季的4.1則竄升到全聯盟第3。想當初不少人認為洋基輪值一口氣走掉田中將大、派克斯頓(James Paxton)與哈普(J.A. Happ)，補進來的新戰力又有傷痛疑慮，恐怕只能讓王牌投手柯爾(Gerrit Cole)獨撐大局。

但下半季這樣的局面已被扭轉，兩位主力先發泰隆(Jameson Taillon)和蒙哥馬利(Jordan Montgomery)的回穩是最大關鍵。泰隆上半季的防禦率為4.90，下半季則降到1.99，並寫下4勝0敗的佳績；蒙哥馬利的上半季防禦率為4.16，下半季降到2.30，也是反彈極大。

泰隆在上半季被打了太多全壘打，讓他大量失分，明星賽後已大幅改善，加上隊友火力支援更好，目前已是7連勝。 美聯社

洋基輪值最大的驚奇莫過於8月3日才在大聯盟初登板的新秀希爾(Luis Gil)。希爾原本並不被認為是什麼超級新秀，但卻成為大聯盟史上首位初登板後連續三場先發未失一分的球員，未來相當值得期待。而從牛棚拉上來當先發的柯特斯(Nestor Cortes Jr.)也意外好用，下半季取得了2勝1敗、3.14防禦率的成績。洋基隊接下來的輪值陣容將會更加強大，除了有望拿下賽揚獎的柯爾依舊威猛之外，前塞揚獎得主克魯柏(Corey Kluber)和赫曼(Domingo German)也即將傷癒歸隊，整體深度相當足夠。

柯特斯原本是擔任敗戰處理的長中繼，在洋基先發人手不足的情況下被拉上來墊檔，想不到他投出信心，近來連宰白襪和雙城，實在是讓人感到驚奇。 美聯社

除了先發輪值外，近年成為洋基隊金字招牌的牛棚依舊有效守住最後一道防線。上半季洋基牛棚的fWAR值4.4為全聯盟第一，下半季的2.2仍有全聯盟第二的水準。終結者查普曼(Aroldis Chapman)已擺脫明星賽前的失常，下半季逐漸恢復身手，防禦率有2.19，或許他的投球內容沒有帳面數字這麼漂亮，但終究拿下了7次救援成功。

交易大限前從海盜隊交易過來的霍姆斯，來到洋基隊後防禦率僅1.93，對比他今年在海盜隊時的4.93防禦率，也堪稱是牛棚的奇兵，而四月從巨人隊換得的培洛塔(Wandy Peralta)下半季更是沒掉過分。今年的洋基隊是最會打一分差的比賽的球隊之一，其戰績為21勝12敗，勝率僅次於天使隊。能有如此優異的一分差戰績，牛棚最後關頭的守成功不可沒。

在王牌終結者查普曼出現狀況時，培洛塔3度跳出來拿下救援成功，讓洋基的牛棚調度可以更加靈活。 美聯社

今年洋基隊的鑽石打線可說是相當漏氣，.726的OPS僅在美聯排在中段的第8，有失水準。好在有奇兵不斷的輪值以及鐵牛棚撐起一片天，讓洋基隊有機會拿回他們在季後賽的一席之地。