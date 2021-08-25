MLB／生涯首度當一壘手！ 老將克魯茲猛打賞助光芒奪勝

41歲的重砲克魯茲（Nelson Cruz）季中改披光芒球衣後，今天被賦予新任務。他在面對費城人隊的比賽中擔任第2棒，不僅打擊表現出色，他還生涯首度鎮守一壘，他說：「防守也是贏球的要素，能夠實際上場參與防守，我感到很開心。」

由於光芒作客國聯費城人，沒有指定打擊，但球隊仍得借重克魯茲的攻擊火力，因此球團嘗試讓他守一壘，而他今天的攻擊表現也沒讓教練團失望，單場3安猛打賞，8局上適時敲出勝利打點長打，護送兩名隊友回本壘得分，幫助球隊3：1取勝。

「要贏球就必須打進分數，但我很樂意接受用打擊以外的方式幫助球隊。防守也是贏球的要素，能夠實際上場參與防守，我感到很開心。」克魯茲是外野手出身，到了生涯中後期幾乎都是擔任指定打擊，上回上場守備已是2018年的事。他也打趣地表示，如果把慈善基金會舉辦的公益壘球賽算進去，他之前確實守過一壘。

其實光芒隊教練團之前就曾致電克魯茲的前東家雙城，得知他以往賽前偶爾會進行一壘守備訓練，只是沒實戰過。克魯茲開玩笑地提到，打向游擊的球他也想接，而今天就有一球打向二壘，或許他就是因為太想接球離開一壘，幸好投手迅速補位，讓二壘手抓到出局數。

光芒隊總教練凱許（Kevin Cash）說：「撇開那些玩笑話，他其實很認真在練一壘。他之前沒有花太多時間在這個位置，但當我們問及，他馬上回答『好啊！有何不可？』，就讓我們看看之後的成果吧。」