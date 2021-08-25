MLB／「宇宙教士」GG了？ 大聯盟官網評：進不了季後賽

教士在季前豪邁灑幣大補強，還被戲稱「宇宙教士」，為的就是希望直接拿下國聯甚至世界大賽冠軍冠軍，不過大聯盟官網卻預測教士今年進入季後賽的機會相當渺茫，並說：「教士隊總管裴勒（AJ Preller）10月份時會坐在家裡好好思考，到底出了什麼問題。」

目前大聯盟例行賽剩6週，教士在國聯西區排第三、外卡也掉出前兩名，更別說是分區第一了。大聯盟官網昨分析目前外卡情勢，直指接下來對教士而言每場比賽都是硬仗，因為接下來的36場裡有10場要對上分區龍頭巨人、6場對第二名的道奇，4場對國聯東區龍頭勇士、3場對美聯西區龍頭太空人。

官網指出10日時教士仍安逸地待在外卡第二的位子，而且他們要跟勝率低於5成的馬林魚、響尾蛇、落磯進行8場比賽，不過，教士最後只對響尾蛇拿下1勝，苦吞7敗，接下來在主場迎戰費城人的系列賽也只有1勝2敗。

報導提到，他們本應該要在8月對上弱隊時多拿一些勝場，但他們沒做到，並寫下：「小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）可能每場都三響砲，但更有可能的是，教士隊過去13天的慘澹戰績讓整個賽季都崩盤了。」

官網預測，國聯西區龍頭將會由道奇超車巨人奪下，國聯外卡驟死賽將由巨人和紅人爭奪，美聯外卡驟死賽則是紅襪和洋基爭奪。