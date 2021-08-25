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MLB／張育成第4轟出爐 美媒給信心但也點出隱憂

聯合新聞網 / 綜合報導
張育成今天4打數2安打，本季第6度單場雙安，還打出本季第4轟。 美聯社
張育成今天4打數2安打，本季第6度單場雙安，還打出本季第4轟。 美聯社

張育成今面對遊騎兵4打數敲2安，本季第6度單場雙安，還打出本季第4轟，打擊率上升至.199。賽後，美國媒體《富比世》記者說：「我一直都相信張育成只要能固定出賽，他就會有很好的擊球狀態。」

張育成今天首打席打成雙殺，不過他第5局擔任首名打者上場就掌握一顆滑球敲出402英呎遠的陽春砲，第7局再敲一壘安打上壘，第9局則是擊出二壘方向滾地球，形成本場最後一個出局。這是張育成自8月13日後再度繳出單場雙安表現，也是本季第6次。他本季出賽62場，151打數敲30安，有4轟，打擊率.199，上壘率.238，長打率.358。

印地安人今天首局就被遊騎兵對轟出3分砲種下敗因，最後以3：7輸球，中止近期3連勝。

賽後大聯盟資深記者Bernie Pleskoff在推特發文表達對張育成的信心，他說：「我一直都覺得張育成能打，只要不讓他打1場就坐4場冷板凳。」不過他也提到，印地安人現在內野很擠，不確定未來最適合張育成的位置會是哪裡。

張育成

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