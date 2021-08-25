MLB／張育成第4轟出爐 美媒給信心但也點出隱憂
張育成今面對遊騎兵4打數敲2安，本季第6度單場雙安，還打出本季第4轟，打擊率上升至.199。賽後，美國媒體《富比世》記者說：「我一直都相信張育成只要能固定出賽，他就會有很好的擊球狀態。」
I have always been convinced that Yu Chang would hit if he were to get regular at-bats and not play one day and sit for four. He can barrel the ball for @Indians. I just don't know his best role for the future with so many infielders on the roster.— Bernie Pleskoff (@BerniePleskoff) August 25, 2021
張育成今天首打席打成雙殺，不過他第5局擔任首名打者上場就掌握一顆滑球敲出402英呎遠的陽春砲，第7局再敲一壘安打上壘，第9局則是擊出二壘方向滾地球，形成本場最後一個出局。這是張育成自8月13日後再度繳出單場雙安表現，也是本季第6次。他本季出賽62場，151打數敲30安，有4轟，打擊率.199，上壘率.238，長打率.358。
印地安人今天首局就被遊騎兵對轟出3分砲種下敗因，最後以3：7輸球，中止近期3連勝。
賽後大聯盟資深記者Bernie Pleskoff在推特發文表達對張育成的信心，他說：「我一直都覺得張育成能打，只要不讓他打1場就坐4場冷板凳。」不過他也提到，印地安人現在內野很擠，不確定未來最適合張育成的位置會是哪裡。
Yu Chang - Cleveland Indians (4) pic.twitter.com/91O0by5yO8— MLB HR Videos (@MLBHRVideos) August 25, 2021
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言