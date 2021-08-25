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MLB／逆轉後驚險守成 洋基11連勝隊史近36年新高

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
DJ LeMahieu。 歐新社
DJ LeMahieu。 歐新社

洋基隊今天首局就落後，不過先在4局扳平，5局又靠著勒梅休（DJ LeMahieu）的2分砲超前，最終以5：4擊敗勇士隊，完成11連勝壯舉，也是隊史近36年來第一次。

面對2分落後，洋基隊在3局上由史坦頓（Giancarlo Stanton）敲出陽春砲、4局上桑契斯（Gary Sanchez）安打追平，接著5局上勒梅休相準第一球就開轟，一發兩分砲超前比數。

勇士隊雖在5局下追回1分，但洋基隊歐德（Rougned Odor）也在7局上敲出陽春砲，再度拉開分差，也讓9局下的「查普曼（Aroldis Chapman）劇場」未影響大局。

9局下洋基隊終結者查普曼雖然取得2出局，但也被敲2安加上1保送，形成滿壘，接下來又投出保送奉送1分，所幸接手的培洛塔（Wandy Peralta）完成最後1個出局數，也收下重要的救援成功，幫助洋基隊維持連勝。

這是洋基隊近60個球季第三次達到11連勝，上一次是1985年，明日休兵1天，後天碰上運動家將挑戰12連勝，隊史上一次12連勝是1939年時。

洋基隊這段連勝期間，只有2次面對過落後局面，分別是8月17日對天使隊、19日對紅襪隊，都在1局時落後，但最晚也在2局就逆轉成功，今天算是打得較辛苦。

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