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MLB／到哪都是主場！ 金鶯投手敬遠大谷翔平反遭自家球迷噓爆
天使今作客金鶯主場的比賽中，二刀流巨星大谷翔平在得點圈打擊機會時，被金鶯隊投手故意四壞保送，沒想到這個舉動卻被自家主場球迷噓爆，連主播球評都說，現場球迷們想看大谷打擊。
今天兩隊呈現打擊戰，8局打完比分就已來到14：8，由天使領先。金鶯隊先發瓦特金斯（Spenser Watkins）2局就狂失8分被天使KO，不過大谷面對他2個打席都未能敲安，分別是三振、飛球出局。
3局下，金鶯換上第2任投手韋德（Konner Wade），大谷翔平在2出局二三壘有人時上場打擊，當時天使8：1領先，就怕大谷又一棒拉開差距，投手直接不給大谷打擊機會，選擇敬遠，頓時金鶯主場陷入滿滿的噓聲。
當下轉播單位的主播和球評就說：「聽聽這些噓聲，金鶯球迷在噓自家投手，因為大谷翔平沒機會揮棒，球迷們想看大谷打擊！」
截至8局，大谷翔平4打數1安打吞2K，另獲得2次四壞球保送。
Orioles fan booing their own team for intentionally walking Ohtani… this is such a normal thing now… every time Shohei gets IBB they boo even their own team 😂— 大谷翔平⚾Ohtani Shohei ❶❼ (@shoheisaveus) August 25, 2021
pic.twitter.com/wUW6F891k5
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