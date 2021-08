MLB／到哪都是主場！ 金鶯投手敬遠大谷翔平反遭自家球迷噓爆

天使今作客金鶯主場的比賽中,二刀流巨星大谷翔平在得點圈打擊機會時,被金鶯隊投手故意四壞保送,沒想到這個舉動卻被自家主場球迷噓爆,連主播球評都說,現場球迷們想看大谷打擊。

今天兩隊呈現打擊戰,8局打完比分就已來到14:8,由天使領先。金鶯隊先發瓦特金斯(Spenser Watkins)2局就狂失8分被天使KO,不過大谷面對他2個打席都未能敲安,分別是三振、飛球出局。

3局下,金鶯換上第2任投手韋德(Konner Wade),大谷翔平在2出局二三壘有人時上場打擊,當時天使8:1領先,就怕大谷又一棒拉開差距,投手直接不給大谷打擊機會,選擇敬遠,頓時金鶯主場陷入滿滿的噓聲。

當下轉播單位的主播和球評就說:「聽聽這些噓聲,金鶯球迷在噓自家投手,因為大谷翔平沒機會揮棒,球迷們想看大谷打擊!」

截至8局,大谷翔平4打數1安打吞2K,另獲得2次四壞球保送。

Orioles fan booing their own team for intentionally walking Ohtani… this is such a normal thing now… every time Shohei gets IBB they boo even their own team 😂

pic.twitter.com/wUW6F891k5