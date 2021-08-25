MLB／到哪都是主場！ 金鶯投手敬遠大谷翔平反遭自家球迷噓爆

天使今作客金鶯主場的比賽中，二刀流巨星大谷翔平在得點圈打擊機會時，被金鶯隊投手故意四壞保送，沒想到這個舉動卻被自家主場球迷噓爆，連主播球評都說，現場球迷們想看大谷打擊。

今天兩隊呈現打擊戰，8局打完比分就已來到14：8，由天使領先。金鶯隊先發瓦特金斯（Spenser Watkins）2局就狂失8分被天使KO，不過大谷面對他2個打席都未能敲安，分別是三振、飛球出局。

3局下，金鶯換上第2任投手韋德（Konner Wade），大谷翔平在2出局二三壘有人時上場打擊，當時天使8：1領先，就怕大谷又一棒拉開差距，投手直接不給大谷打擊機會，選擇敬遠，頓時金鶯主場陷入滿滿的噓聲。

當下轉播單位的主播和球評就說：「聽聽這些噓聲，金鶯球迷在噓自家投手，因為大谷翔平沒機會揮棒，球迷們想看大谷打擊！」

截至8局，大谷翔平4打數1安打吞2K，另獲得2次四壞球保送。