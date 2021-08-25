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MLB／第4轟出爐！ 張育成持續堆高台將紀錄

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
張育成。（法新社）
張育成。（法新社）

印地安人隊台將張育成開轟，5局下的中右外野方向全壘打是個人本季第4轟，持續堆高台將單季開轟紀錄，本人表情很淡定，接到球的球迷倒是嗨到不行。

印地安人隊今天在主場對上遊騎兵隊，雖有張育成、強森（Daniel Johnson）兩發陽春砲，但不敵洛威（Nathaniel Lowe）、彼特斯（DJ Peters）兩發三分砲的威力，最終以

張育成前三天未出賽，今天擔任先發第七棒、一壘手有好表現，2局下的首打席雖然敲出雙殺打，不過5局下在2好1壞下，將左投赫恩（Taylor Hearn）一顆84.9哩的滑球轟出中右外野全壘打牆。

張育成這發全壘打距離402呎、擊球初速102哩，幫助球隊將比數追近到2：4，他在繞壘時沒有太多表情，反而是穿著拉米瑞茲（Jose Ramirez）球衣的球迷接到球後，興奮地跳躍。

張育成在7局下也追加1支一壘打，9局下則敲出游擊滾地球，成為全場最後一個出局數，無力扭轉戰局，最終以4打數2安打作收，個人打擊率上升到1成97，進帳本季第4轟以及第19分打點。

印地安人隊先發投手摩根（Eli Morgan）4.1局失4分吞下本季第6敗，遊騎兵隊赫恩則以5局失3分的表現，拿下個人第3勝。

張育成 印地安人

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