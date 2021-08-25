MLB／遭指手套有外部物質禁賽10場 響尾蛇左投將上訴

美國職棒大聯盟MLB今天宣布，亞利桑納響尾蛇投手史密斯（Caleb Smith）因手套上有「外部物質」將被禁賽10場。對此史密斯大聲喊冤，表示將提出上訴。

30歲的史密斯同時也遭罰款，禁賽預計將則將從響尾蛇今天對上匹茲堡海盜的比賽開始算起。

MLB婉拒提供所謂「外部物質」為何、罰款金額等相關細節。

在響尾蛇18日對費城費城人的比賽中，主審檢查了史密斯的手套，然後將他逐出場。

他的手套被扣留，並送到聯盟位於紐約的總部受檢。

今夏稍早，MLB決定打擊投手「改造」棒球的歪風，要求主審開始檢查投手的手套、球帽。

史密斯今年為響尾蛇出賽34場，戰績4勝8敗，防禦率5.20，累計三振了110名打者。

史密斯打算對禁賽提出上訴，表示主審在他手套上發現的只是汙漬而已。