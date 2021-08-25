高聳紀錄將被大谷翔平挑戰 天使重砲葛勞斯讓人懷念

大谷翔平無疑是2021年的大聯盟代表人物，投、打、跑各方面都有高水準表現，屢屢締造紀錄，已是美聯MVP呼聲數一數二高的候選者，明星賽後的投球漸入佳境，全壘打數更來到40發，甚至比陣中的第二名瓦許（Jared Walsh）、第三名厄普頓（Justin Upton）加起來還多。40支全壘打和2015年普荷斯（Albert Pujols）並列天使隊史單季第五多，有機會挑戰葛勞斯（Troy Glaus）於2000年寫下的隊史單季紀錄─47轟，再於史冊留名。

生涯有320支全壘打（超過一半是在天使時期）的葛勞斯，進入職業殿堂前便名滿全美、入選國家代表隊，與不少好手在奧運賽場並肩作戰，1997年選秀探花之姿被選中，順位在他之前的是老虎狀元籤指名的右投安德森（Matt Anderson）和費城人未簽下的外野手祖魯（J.D. Drew）。

選秀會隔年葛勞斯便以火燙手感屠殺小聯盟，季中被拔擢到大聯盟，可惜略為顛簸，48場比賽只有1轟，1999年大幅進步到29轟，雖然OPS還是低於平均值，但已站穩先發三壘手的位置。千禧年迎來大爆發，明星賽前狂敲25轟附帶10次盜壘，打擊率接近三成，首度嘗到入選明星賽的滋味，整季累積47轟是美國聯盟之冠，不僅抱走銀棒獎，守備部分亦可圈可點。

葛勞斯在休季期間是找拳擊手來做特訓，用來提升快速反應能力，對打擊和守備都所幫助。 2004 Bowman 球員卡

2001年，葛勞斯蟬聯明星賽和銀棒獎，並連兩年達成「百打點、百得分、雙位數盜壘」壯舉，是天使打線仰賴的憑藉，美中不足的是這兩個球季，天使的勝率都在五成左右徘徊，無緣季後賽，終於在2002年「多點爆發」，九月中旬曾創下「跨場、連四打數開轟」的葛勞斯，和厄斯達（Darin Erstad）、艾克斯坦（David Eckstein）、安德森（Garret Anderson）等人助天使勇奪99勝，取得外卡資格（分區第一的「魔球」運動家拿下103勝）。

這是天使十六年來首度季後賽，而葛勞斯生涯的第一場季後賽就演出雙響砲，儘管那場天使輸給洋基，但隨後三連勝，順利晉級美聯冠軍戰，先落敗一場後接著四連勝解決擁有梅斯（Joe Mays）、瑞德克（Brad Radke）等強投的明尼蘇達雙城。

分區系列戰、美聯冠軍戰都有全壘打的葛勞斯，砲火到了世界大賽仍不止息，對巨人首戰雙響，在打滿七場的「史詩對決」中每一場都有上壘，前六場都有安打、第七戰有兩個保送（含一次敬遠），是天使最終克服兩勝三敗劣勢、「逆轉猴」奪冠的關鍵。七場比賽打擊率0.385、3轟、8分打點以及第六戰的勝利打點，25歲之齡獲選「世界大賽MVP」當之無愧，葛勞斯對於天使而言，就具有如此舉足輕重的意義，重要性不僅僅是「隊史全壘打第六多」而已。

2002年拿下貝比魯斯獎的葛勞斯隔年再度入選明星賽，但天使戰績不佳，未取得季後賽門票，2004年葛勞斯因肩傷缺席泰半賽季，天使有意讓新秀麥克費爾森（Dallas McPherson）接班三壘防區，未積極留下成為自由球員的他，該年分區系列戰被紅襪橫掃，季後賽的兩轟成了葛勞斯為天使做出的最後貢獻。

葛勞斯在2002年季後賽大發神威，總共打出7支全壘打，其中3轟是在世界大賽貢獻，也讓他贏得MVP殊榮。 2003 Donruss 球員卡

「三壘砲」葛勞斯後來流轉響尾蛇、藍鳥、紅雀與勇士，牽涉過羅倫（Scott Rolen）交易案，也捲入過米契爾報告書風暴，雖打過五場季後賽（2009、2010），卻未能再敲出安打，不若天使時期的意氣風發，加上2015年首度獲名人堂票選資格時「掛蛋」，逐漸消褪在球迷腦海中。

由來只有新人笑，若非大谷翔平來勢洶洶，葛勞斯這塵封已久的名字可能不太會又被提起，相距超過二十年的「紀錄保衛戰」值得關注。天使本季還剩下36場比賽，包括三個投手群明顯較弱的系列戰（金鶯3場；遊騎兵兩個系列戰共7場），以大谷翔平本季平均10.22打數就有一轟的產率（當年葛勞斯是11.98打數一轟），不無可能追平或改寫，他今年已經給我們夠多的驚奇，且再拭目以待，瞧瞧「現代神獸」的極限。

大谷翔平身材不像葛勞斯那麼壯，但打擊技巧更為高明，打出全壘打的流暢動作比葛勞斯更加好看，本季非常有機會創下隊史新紀錄。 2018 Topps Stadium Club 球員卡

註：本文數據截至台灣時間8月25日賽前。