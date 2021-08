MLB／相隔120年的9連勝雙強對決 史坦頓助洋基奪10連勝

今(24日)洋基作客勇士,是現代棒球年代以來,相隔120年後的史上第2次兩支至少9連勝的球隊正面對決,洋基靠著史坦頓(Giancarlo Stanton)1局的陽春砲,以及6局清壘的二壘安打進帳3分打點,終場以5:1取勝,拉出聞風喪膽的10連勝。

洋基面對本季教出優秀成績單的先發投手伊諾亞(Huascar Ynoa),首局就靠著史坦頓的全壘打來記下馬威,不過勇士也不是省油的燈,下個半局史旺森(Dansby Swanson)再以陽春砲反擊,兩隊僵持到6局上,史坦頓再度跳出來扮演英雄,他掃出一支擊球初速高達119.2英里的二壘安打,一舉送回壘上的勒梅休(DJ LeMahieu)與賈羅(Joey Gallo),該局結束洋基以3:1領先。

牛棚實力堅強的洋基在先發投手蒙哥馬利(Jordan Montgomery)下場後未再失分,本季表現不穩的查普曼(Aroldis Chapman)也順利關門,替球隊拿下10連勝,也站穩外卡第一的位置。

值得一提的是,據《ESPN Stats & Info》數據指出,這10連勝是洋基隊史第31度創下,不過自1985年以來,他們不曾連勝過11場,明天將由季中交易來的先發左投希尼(Andrew Heaney)來挑戰這項隊史紀錄。

The Yankees now have their 31st 10-game win streak in team history, which is the most by any American League franchise.



They haven't won 11 in a row since 1985. pic.twitter.com/F6GJnBdm46