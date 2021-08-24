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MLB／相隔120年的9連勝雙強對決 史坦頓助洋基奪10連勝
今（24日）洋基作客勇士，是現代棒球年代以來，相隔120年後的史上第2次兩支至少9連勝的球隊正面對決，洋基靠著史坦頓（Giancarlo Stanton）1局的陽春砲，以及6局清壘的二壘安打進帳3分打點，終場以5：1取勝，拉出聞風喪膽的10連勝。
洋基面對本季教出優秀成績單的先發投手伊諾亞（Huascar Ynoa），首局就靠著史坦頓的全壘打來記下馬威，不過勇士也不是省油的燈，下個半局史旺森（Dansby Swanson）再以陽春砲反擊，兩隊僵持到6局上，史坦頓再度跳出來扮演英雄，他掃出一支擊球初速高達119.2英里的二壘安打，一舉送回壘上的勒梅休（DJ LeMahieu）與賈羅（Joey Gallo），該局結束洋基以3：1領先。
牛棚實力堅強的洋基在先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）下場後未再失分，本季表現不穩的查普曼（Aroldis Chapman）也順利關門，替球隊拿下10連勝，也站穩外卡第一的位置。
值得一提的是，據《ESPN Stats & Info》數據指出，這10連勝是洋基隊史第31度創下，不過自1985年以來，他們不曾連勝過11場，明天將由季中交易來的先發左投希尼（Andrew Heaney）來挑戰這項隊史紀錄。
The Yankees now have their 31st 10-game win streak in team history, which is the most by any American League franchise.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 24, 2021
They haven't won 11 in a row since 1985. pic.twitter.com/F6GJnBdm46
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