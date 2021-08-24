MLB／蕭恩11局下再見滿貫砲 紅襪氣走遊騎兵

波士頓紅襪的蕭恩（Travis Shaw）今天在11局下半揮出再見滿貫砲，助球隊8比4擊退來訪的德州遊騎兵。

紅襪和遊騎兵今天9局打完3比3平手，讓比賽進入延長。兩隊第10局各得1分，遊騎兵11局上半沒有斬獲。

11局下半，紅襪的瑞福洛（Hunter Renfroe）依規定先站上二壘，瓦茲奎茲（Christian Vazquez）的犧牲觸擊不但將隊友推進到三壘，自己也站上一壘，維杜多（Alex Verdugo）獲遊騎兵後援投手桑塔納（Dennis Santana）故意四壞球保送，讓紅襪形成滿壘。

蕭恩接著在滿球數的情況下，將一記97英里的伸卡球轟出中右外野全壘打牆。

蕭恩賽後表示：「老實說，我只是要把球打到外野，那是我那次打擊主要的目的。」

紅襪這場比賽靠維杜多（Alex Verdugo）2局下半的兩分砲首開紀錄，遊騎兵5上靠紅襪失誤追回1分。瑞福洛6下的陽春彈讓紅襪再把領先拉開到兩分，但遊騎兵在9上靠伊巴尼茲（Raul Ibanez）兩分打點二壘安打把比數扳平，也讓比賽進到延長。

洛威（Nathaniel Lowe）10上敲出安打，助遊騎兵4比3躍居領先；但狄佛斯（Rafael Devers）10下的二壘安打，讓紅襪扳平戰局。

紅襪最後一任投手惠特洛克（Garrett Whitlock）後援2.2局，送出4次三振，沒有任何保送，被擊出1支安打，雖丟掉1分，但非自責分，最後收下勝投；目前戰績5勝2敗，防禦率1.64。

紅襪先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）此役投7局，有7次三振，沒有保送，只被打出4支安打，丟掉1分非自責分，但無緣勝投。

紅襪今天贏球，目前戰績71勝55敗，在美國聯盟東區排名第3，落後坦帕灣光芒和紐約洋基，但在外卡爭奪戰上，暫時以1場勝差領先奧克蘭運動家。

遊騎兵先發投手艾拉德（Kolby Allard）此役投6局，有5次三振、3個保送，被打出2支全壘打在內的4支安打，丟掉3分都是自責分，但最後無關勝敗。