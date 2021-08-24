MLB／誰會是下一位500轟打者？外媒點名41歲老將克魯茲

老虎隊一哥卡布雷拉（Miguel Cabrera）於美國時間22日達成生涯500轟壯舉，為他準名人堂的生涯錦上添花，美媒《USA Today》撰文分析下一位達成此里程碑的球員是誰，並點名光芒強打克魯茲（Nelson Cruz）。

克魯茲季中才從雙城轉戰光芒，41歲的他打擊成績不見疲態，本季至今仍敲出26發全壘打，甚至入選生涯第7度的明星賽，目前累積443發全壘打，他2月時曾透露自己的身心狀態仍十分理想，沒有理由就此退休，若接下來2個賽季持續有25-30轟的產出，500轟絕對不成問題。

至於38歲的卡諾（Robinson Cano）生涯敲出334轟，不過今年卻因服用禁藥整季禁賽，未來或許有機會達陣3000安（生涯2624），但500轟及名人堂的機會相當渺茫。

洋基怪力男史坦頓在31歲的年齡已經敲出332轟，若他能保持健康，可以穩定往500轟邁進。 美聯社

另外值得一提的是，洋基怪力男史坦頓在31歲的年齡已經敲出332轟，若他能保持健康，可以穩定往500轟邁進，另外30歲的楚奧特（Mike Trout，310轟）、30歲的亞瑞納多（Nolan Arenado，260轟）、28歲的哈波（Bryce Harper，255轟），甚至26歲的阿隆索（Pete Alonso，97轟）都是可望逼近的人選。