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MLB／牛棚大將布里頓又傷 洋基教頭嘆：替他感到難過
洋基本季飽受傷病所苦，最近好不容易打出一波10連勝，不料陣中左手牛布里頓（Zack Britton）慣用手又傷了，目前進入10天傷兵名單休養。
今年賽季初動刀，直到6月才正式回歸大聯盟賽場的布里頓，這段期間曾因腿筋拉傷一度停機，怎知回歸後的今天再度因傷缺陣，不過出賽時的成績也不甚理想，主投18.1局失14分（自責12），投出14次保送及16次三振，自責分率5.89，居高不下的保送率與突然暴增的飛球數是可能的主因。
洋基教頭布恩（Aaron Boone）指出，球團將在持續評估布里頓的狀況，並表示子弟兵已經接受了核磁共振檢查（MRI），狀態顯示有輕微拉傷，「我知道他為了重新復出做了多少努力，我知道現在他會有多沮喪，也替今年他經歷的一切感到難過。」
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