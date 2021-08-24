MLB／壞球照樣扛出牆 準名人堂卡布雷拉這數據海放群雄
老虎隊名將卡布雷拉（Miguel Cabrera）全盛期有著「無死角打者」美譽，除了能將球打至任何角落，好球帶以外的壞球也能照樣扛出全壘打大牆，外媒就點出一項數據，足見他毫無缺點的擊球能力。
《ESPN Stats & Info》於推特上透露，自2008年起，也就是卡布雷拉生涯的第一個賽季至今，他一共將67顆好球帶以外的球扛出全壘打大牆，名列排行榜第一，第二的齊默曼（Ryan Zimmerman）及山多瓦（Pablo Sandoval）相較僅有47支，第四則為「生化人」普荷斯（Albert Pujols）的42支。
現年38歲的卡布雷拉於美國時間8月22日達成生涯500轟壯舉，成為歷史第28人，此外生涯累積安打數為2955，有望在近2季達成3000安里程碑，為他的準名人堂生涯錦上添花。
It was only fitting that Miguel Cabrera's 500th career HR came on a ball just off the plate. Since 2008, his 67 HR off pitches outside the strike zone are 20 more than any other player in baseball.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 23, 2021
The difference between 1st and 2nd on this list is the same as 2nd and 26th. pic.twitter.com/kEKAbK05nt
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言