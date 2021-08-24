MLB／壞球照樣扛出牆 準名人堂卡布雷拉這數據海放群雄

老虎隊名將卡布雷拉（Miguel Cabrera）全盛期有著「無死角打者」美譽，除了能將球打至任何角落，好球帶以外的壞球也能照樣扛出全壘打大牆，外媒就點出一項數據，足見他毫無缺點的擊球能力。

《ESPN Stats & Info》於推特上透露，自2008年起，也就是卡布雷拉生涯的第一個賽季至今，他一共將67顆好球帶以外的球扛出全壘打大牆，名列排行榜第一，第二的齊默曼（Ryan Zimmerman）及山多瓦（Pablo Sandoval）相較僅有47支，第四則為「生化人」普荷斯（Albert Pujols）的42支。

現年38歲的卡布雷拉於美國時間8月22日達成生涯500轟壯舉，成為歷史第28人，此外生涯累積安打數為2955，有望在近2季達成3000安里程碑，為他的準名人堂生涯錦上添花。