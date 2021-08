MLB／壞球照樣扛出牆 準名人堂卡布雷拉這數據海放群雄

老虎隊名將卡布雷拉(Miguel Cabrera)全盛期有著「無死角打者」美譽,除了能將球打至任何角落,好球帶以外的壞球也能照樣扛出全壘打大牆,外媒就點出一項數據,足見他毫無缺點的擊球能力。

《ESPN Stats & Info》於推特上透露,自2008年起,也就是卡布雷拉生涯的第一個賽季至今,他一共將67顆好球帶以外的球扛出全壘打大牆,名列排行榜第一,第二的齊默曼(Ryan Zimmerman)及山多瓦(Pablo Sandoval)相較僅有47支,第四則為「生化人」普荷斯(Albert Pujols)的42支。

現年38歲的卡布雷拉於美國時間8月22日達成生涯500轟壯舉,成為歷史第28人,此外生涯累積安打數為2955,有望在近2季達成3000安里程碑,為他的準名人堂生涯錦上添花。

It was only fitting that Miguel Cabrera's 500th career HR came on a ball just off the plate. Since 2008, his 67 HR off pitches outside the strike zone are 20 more than any other player in baseball.



The difference between 1st and 2nd on this list is the same as 2nd and 26th. pic.twitter.com/kEKAbK05nt