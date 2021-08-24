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MLB／宇宙教士豪華輪值破洞 投手教練被炒了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
教士豪華輪值出現破洞，投手教練羅斯柴爾德（Larry Rothschild）遭殃，今天收到解雇通知。 美聯社
教士豪華輪值出現破洞，投手教練羅斯柴爾德（Larry Rothschild）遭殃，今天收到解雇通知。 美聯社

教士隊近期吞下2勝9敗，把國聯外卡第二的位置讓出，投手教練羅斯柴爾德（Larry Rothschild）遭殃，今天收到解雇通知，改由牛棚教練弗瑞茲（Ben Fritz）代理投手教練到本季結束，總教練丁格勒（Jayce Tingler）做出開除決定，但強調他不是代罪羔羊。

教士近年補強積極，被喻為「宇宙教士」，想要衝擊冠軍的野心勃勃，但在這11場比賽期間，教士投手防禦率為6.20，明星賽後防禦率4.83則是30隊裡的第10高，現在季後賽席次岌岌可危。

丁格勒指出，「Larry為我們帶來很多，帶來了經驗、知識，也跟著我們一起贏了很多比賽，我相信他就是在過去這段時間裡的對的人。」

「但是，投手群現在的表現不穩、貢獻度不足。」丁格勒表示，他深信投手群是有能力的，「我們只是想在最後36場比賽換個聲音，我們試著給出不同訊息、不同聲音。」

教士先發輪值遭遇的傷兵問題，並非羅斯柴爾德的責任，但即便扣掉傷勢變因，投手群繳出的數據仍不符期待。

丁格勒表示，開除羅斯柴爾德的決定出於自己，但他也強調教士近來的掙扎，不該由羅斯柴爾德負起全責，「他絕對不是代罪羔羊，我及總經理必須要為團隊負責，我有責任要讓我們的球員打出他們該有的能力。」

羅斯柴爾德的執教經歷從1986年展開，他也是魔鬼魚（光芒前身）隊史第一任教頭，近年最為人熟知的經歷是2011到2019年長期擔任洋基隊投手教練，去年來到教士，不到兩季就丟掉飯碗。

教士 羅斯 牛棚

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