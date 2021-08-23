MLB／貝茲一回歸就敲長打建功 助大都會終止道奇9連勝

貝茲（Javier Báez）在傷癒復出首場比賽就建功，敲出兩支二壘安打幫助大都會以7：2擊敗道奇，終於在系列賽中取得一勝，免於被橫掃的命運，也終止道奇9連勝。

季中被小熊拋售至大都會的貝茲之前因背部痙攣缺席11場比賽，不過他一歸隊就馬上打出兩支長打貢獻球隊，自己也跑回一分。而且不知是不是由於貝茲歸隊大大鼓舞了大都會士氣，他們今天攻下7分，是自貝茲缺席以來進攻火力最強的一場，因為自8月10日後，大都會每一場比賽的得分都不超過7分。

貝茲受訪時說到，他會不斷給予團隊鼓勵：「即使我不在場上，我也會傳遞我的活力與正能量給隊友們。我們目前正努力奮鬥中，我也相信我們是個很棒的團隊，希望能趕快擺脫低潮回到正軌。」

大都會隊總教練羅哈斯（Luis Rojas）也對貝茲的表現贊不絕口：「陣中那個10天左右不見的面孔回來了，他打出那支二壘安打，我認為這是球隊可以依靠的東西。」

此外，先前受傷的當家游擊手林多（Francisco Lindor）也即將歸隊，對大都會而言無疑是個好消息，相信很快就能再次見到他與貝茲共組的明星二游搭檔馳騁於球場。