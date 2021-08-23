快訊

台東發射遭反彈…我首支民營火箭「飛鼠一號」將在澳升空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／貝茲一回歸就敲長打建功 助大都會終止道奇9連勝

聯合新聞網 / 綜合報導
貝茲（Javier Báez）傷癒歸隊，今天在對戰道奇的比賽中打出兩支二壘安打，並跑回一分。 美聯社
貝茲（Javier Báez）傷癒歸隊，今天在對戰道奇的比賽中打出兩支二壘安打，並跑回一分。 美聯社

貝茲（Javier Báez）在傷癒復出首場比賽就建功，敲出兩支二壘安打幫助大都會以7：2擊敗道奇，終於在系列賽中取得一勝，免於被橫掃的命運，也終止道奇9連勝。

季中被小熊拋售至大都會的貝茲之前因背部痙攣缺席11場比賽，不過他一歸隊就馬上打出兩支長打貢獻球隊，自己也跑回一分。而且不知是不是由於貝茲歸隊大大鼓舞了大都會士氣，他們今天攻下7分，是自貝茲缺席以來進攻火力最強的一場，因為自8月10日後，大都會每一場比賽的得分都不超過7分。

貝茲受訪時說到，他會不斷給予團隊鼓勵：「即使我不在場上，我也會傳遞我的活力與正能量給隊友們。我們目前正努力奮鬥中，我也相信我們是個很棒的團隊，希望能趕快擺脫低潮回到正軌。」

大都會隊總教練羅哈斯（Luis Rojas）也對貝茲的表現贊不絕口：「陣中那個10天左右不見的面孔回來了，他打出那支二壘安打，我認為這是球隊可以依靠的東西。」

此外，先前受傷的當家游擊手林多（Francisco Lindor）也即將歸隊，對大都會而言無疑是個好消息，相信很快就能再次見到他與貝茲共組的明星二游搭檔馳騁於球場。

相關新聞

MLB／宇宙教士豪華輪值破洞 投手教練被炒了

教士隊近期吞下2勝9敗，把國聯外卡第二的位置讓出，投手教練羅斯柴爾德（Larry Rothschild）遭殃，今天收到解...

MLB／大谷翔平孩子王 笑臉征服威廉波特

十六支少棒球隊聚集威廉波特，在自己的賽程之外，還有重要的任務：跟大谷翔平要簽名。印地安人與天使隊之戰昨天移師少棒聖地威廉...

MLB／卡布雷拉500轟 投手苦瓜臉

大聯盟開打超過一世紀，昨天出現首名委內瑞拉籍五百轟打者，老虎隊卅八歲老將卡布雷拉在連續卅一個打數未開砲後，終於從藍鳥隊先...

MLB／貝茲一回歸就敲長打建功 助大都會終止道奇9連勝

貝茲（Javier Báez）在傷癒復出首場比賽就建功，敲出兩支二壘安打幫助大都會以7：2擊敗道奇，終於在系列賽中取得一勝，免於被橫掃的命運，也終止道奇9連勝。

MLB／親民但非來者不拒 大谷翔平「只幫小孩簽名」獲盛讚

天使和印地安人的3連戰最後一場在少棒聖地威廉波特進行，大谷翔平今天先發出賽2打數敲1支安打，還有1次盜壘成功。賽前他被大批球迷包圍搶著要簽名，大谷雖然親民但也並非來者不拒，這個舉動獲得美國媒體讚賞。

MiLB／劉致榮拿下本季第4勝 王志庭中繼無關勝敗

旅美紅襪隊小聯盟低階1A投手劉致榮今天先發對印地安人隊，投5局失2分責失分、拿下個人本季第4勝；8月中升上低階1A的皇家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。