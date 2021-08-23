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MLB／親民但非來者不拒 大谷翔平「只幫小孩簽名」獲盛讚

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平造訪少棒聖地威廉波特，受到現場觀戰小球員們熱烈擁戴。 美聯社
大谷翔平造訪少棒聖地威廉波特，受到現場觀戰小球員們熱烈擁戴。 美聯社

天使和印地安人的3連戰最後一場在少棒聖地威廉波特進行，大谷翔平今天先發出賽2打數敲1支安打，還有1次盜壘成功。賽前他被大批球迷包圍搶著要簽名，大谷雖然親民但也並非來者不拒，這個舉動獲得美國媒體讚賞。

大聯盟自2017年起「MLB少棒聯盟經典賽」，每年都會在少棒錦標賽開打之際選出兩支大聯盟隊伍在有95年歷史的鮑曼球場（Historic Bowman Field）交手，今年則由天使和印地安人正面交鋒，賽前天使隊巨星二刀流大谷翔平在球場外受到少棒選手熱烈歡迎，美媒也大讚大谷刻意只幫小球員簽名的舉動：「難怪他是最棒的球員。」

《BARSTOOL SPORTS》撰文指出，去跟大谷要簽名的人除了少棒選手外，還有許多大人，而這些大人極可能根本就不是少棒選手的家長，只是想把簽名拿到「eBay」網站上拍賣，所以讚賞大谷故意忽略成年人，只幫小球員簽名的行為。文章也提及大谷的翻譯水原一平，「看到一平不斷對來尋求簽名的大人搖頭，真的很棒。」

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