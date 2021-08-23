MLB／慘遭皇家橫掃 小熊主場13連敗改寫隊史紀錄

皇家作客小熊的3連戰來到最後一場，小熊最終以1：9輸球，不僅在自家主場被橫掃，也寫下難堪的隊史主場13連敗紀錄。小熊隊教頭羅斯（David Ross）對此表示很沮喪，但球員們也都盡力了，他們會重整步伐迎戰明天的比賽。

羅斯受訪時提及，主場環境很好，是個很適合比賽的地方，而小熊隊所有人也都是盡最大努力在場上比賽。他指出，在這種狀態下，每個人都想贏球，但事實令人沮喪，不過大家都盡全力了，明天面對洛磯大家會調整好狀態。

此役小熊隊先發米爾斯（Alec Mills）4局被敲11安，狂失7分，其中有6分為自責分，送出5次三振。對於自己今天的表現他也不甚滿意，表示要回家跟兒子玩，讓頭腦清醒一下，再想想自己還能怎麼做讓下次表現更好。打擊部分，小熊團隊共敲5安，並在4局下靠著哈普（Ian Happ）的場地規則二壘安打和達菲（Matt Duffy）適時敲安打破鴨蛋。

大聯盟史上最長主場連敗紀錄，是在1953年6月3日到7月7日由金鶯創下的20連敗。