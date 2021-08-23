MiLB／劉致榮拿下本季第4勝 王志庭中繼無關勝敗

旅美紅襪隊小聯盟低階1A投手劉致榮今天先發對印地安人隊，投5局失2分責失分、拿下個人本季第4勝；8月中升上低階1A的皇家隊投手王志庭今天中繼登板，投2.2局失2分、無關勝敗。

美國職棒小聯盟低階1A賽事，波士頓紅襪隊今天與克里夫蘭印地安人隊交手，紅襪隊由台灣投手劉致榮先發，劉致榮1局面對首名打者就被敲出二壘打，但接著連抓3個出局數、沒有失分。

劉致榮2、3局都讓打者3上3下，4局先被敲出安打，2人出局後再被敲出安打掉分，隊友發生守備失誤讓跑者上到三壘，劉致榮暴投、再失1分。

劉致榮5局也有狀況，被首名打者敲出安打，2人出局後被敲出三壘打失分，5局投完退場；劉致榮今天總計用55球投5局，被敲5支安打，投出5次三振，失掉3分（2分責失分），賽後防禦率5.23。

今天兩隊5局打完3比3戰成平手，紅襪6局靠著保送、暴投、安打超前比數，7局靠著2分砲添分，8局單局攻下5分奠定勝基，終場以11比3拿勝，劉致榮拿下勝投。

堪薩斯市皇家隊台灣投手王志庭本季從新人聯盟出發，8月中升上低階1A，今天第2場在低階1A出賽，對坦帕灣光芒比賽6局登板中繼。

王志庭6局、7局都沒有失分，8局續投有狀況，被敲出2支安打，2人出局後投出保送讓對手攻占滿壘退場，接替投球的隊友沒能止血，先投出保送掉分、再暴投送分，這2分都記在王志庭身上。

王志庭今天總計用57球投2.2局，被敲出3支安打，投出4次三振，失掉2分責失分，賽後防禦率4.91，球隊終場以10比4贏球，王志庭無關勝敗。

亞利桑那響尾蛇隊高階1A投手林凱威今天與科羅拉多洛磯隊比賽中繼登板，總計用23球投1.1局，被敲出1支安打，投出1次保送、無失分，賽後防禦率5.00，球隊終場以2比9吞敗，林凱威無關勝敗。