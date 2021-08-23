MLB／對紅雀連2戰開轟扛首棒 筒香嘉智單場連吞4K

海盜隊日籍球員筒香嘉智對紅雀隊連兩戰開轟，今天3連戰最後一戰改當開路先鋒，結果連續4個打席都遭三振，海盜打線受制於紅雀39歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright），沒有太大發揮，終場0：3落敗，未能完成3連戰橫掃。

筒香嘉智今年先後效力光芒、道奇、海盜3隊，未有返日念頭，17日首次以海盜球員身分亮相，對手就是道奇，3連戰合計8個打數揮出兩支安打，都是二壘打。

海盜前天從洛杉磯轉戰聖路易，筒香嘉智9局上代打轟出陽春砲，本季首轟出爐，昨天擔任先發4棒一壘手，又有4打數2安打、兩分打點的好表現，包括4局上陽春砲，也是大聯盟生涯第10轟。

兩隊今天再戰，韋恩萊特再度扮演「海盜殺手」，先發8局只被揮出兩支安打，飆出9次三振，奪下本季第12勝，光是筒香嘉智就被他賞了3K。

韋恩萊特吃定海盜，不但對戰連續19局未失分，而且對戰7連勝，生涯對決取得20勝7敗，他說：「生涯早期被他們打得很慘，現在得到一些補償。」

最近讓海盜連19局掛零期間，韋恩萊特只被揮出6支安打，飆出19次三振，未投出任何保送，最近一次輸給海盜已是2016年4月4日的事，海盜總教練薛爾頓（Derek Shelton）坦言，是該有更好的作戰策略才行。