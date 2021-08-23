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MLB／橫掃金鶯笑納9連勝 勇士續居國聯東區龍頭

聯合新聞網 / 綜合報導
索勒（12號）替勇士打下勝利打點陽春砲。 美聯社
索勒（12號）替勇士打下勝利打點陽春砲。 美聯社

金鶯主場迎戰勇士的系列賽今天來到最後一場，勇士延續氣勢拉出一波9連勝，對手金鶯則難逃被橫掃及連敗的命運，終場以1：3飲恨，苦吞18連敗，為大聯盟近16年來最慘紀錄。

勇士今日先發投手杜桑（Touki Toussaint）主投5.1局失1分，被敲5支安打，另有5次三振、3次保送。金鶯推出的明斯（John Means）也繳出優質先發，6局失3分，被敲4支安打，其中包含1支陽春砲，送出5次三振、2次保送。

雙方都在4局時攻下分數，4局上勇士靠著索勒（Jorge Soler）的陽春砲先馳得點，後來再靠杜瓦（Adam Duvall）帶有2分打點的中外野深遠二壘安打取得3：0領先。4局下金鶯隊曼西尼（Trey Mancini）和烏力亞斯（Ramon Urias）接力打出二壘安打攻下1分，但此後金鶯未再有分數進帳，終場就以1：3敗給近期氣勢如虹的勇士。

勇士自美國時間13日起拉出一波9連勝，反觀費城人自8日完封大都會寫下8連勝後，近12場僅拿4勝，也讓勇士在國聯東區排名反超費城人，以68勝56負位居龍頭，兩隊的勝場差拉大至5場。

勇士 金鶯

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