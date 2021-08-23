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MLB／金鶯18連敗逼近美聯紀錄 26日全力阻擋大谷第9勝
金鶯隊本月陷入大低潮，今天在巴爾的摩主場對勇士隊3連戰最後一戰又以1：3輸球，吞下18連敗，寫下大聯盟近16年最慘紀錄。
金鶯先發投手明斯（John Means）投6局，被揮出4支安打，包括1支全壘打，失3分吞下本季第6敗（5勝6敗）；美國媒體指出，從比賽內容看來，金鶯此役算是18連敗中，較有競爭性的一戰（這波連敗第3場只輸兩分以下）。
明斯也說，本來以為今天就要止敗，感覺情勢對球隊有利，最後還是功虧一簣。
金鶯從4日對洋基隊之戰以1：13落敗開始，歷經6個系列賽一路輸球，不管主、客場比賽，怎麼打都贏不了，這是大聯盟從2005年皇家隊吞下19連敗後，近16季最慘紀錄。
金鶯曾在1988年打過21連敗，不但是隊史、也是美聯最差紀錄，接下來從25日起仍在主場出賽，分別對天使、光芒隊進行3連戰，包括26日大谷翔平登板先發挑戰本季第9勝（目前8勝1敗、防禦率2.79）。
大聯盟目前4隊勝率不到4成，包括金鶯、遊騎兵、海盜、響尾蛇隊，金鶯戰績38勝85敗、勝率3成09排名墊底，在美聯東區落後排名第1的光芒38場勝差。
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