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MLB／少棒屈居亞軍去不了 張育成訪威廉波特說「圓夢」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
張育成少棒時期無緣前進威廉波特，但在大聯盟圓了兒時的夢想。 美聯社
張育成少棒時期無緣前進威廉波特，但在大聯盟圓了兒時的夢想。 美聯社

印地安人今天以3：0擊敗天使隊，此戰在少棒聖地威廉波特球場開打，也讓台將張育成感觸良多，賽前直呼：「美夢成真」。

張育成寫道，「今天站在這裡，完成了我國小的夢想！當時少棒比賽，第一名才能來美國參加威廉波特，預賽全贏的我們居然兩戰冠軍賽都不敵對手，拿了第二名，大家好傷心！讓當時的我與威廉波特無緣。」

張育成就讀台東縣泰源國小，2007年在選拔賽維持預賽全勝戰績，最終卻連兩戰輸給從敗部挺進的台中市力行國小，力行國小也順利從亞太區出線，前進威廉波特比賽。

今天隨印地安人來到威廉波特，張育成賽前在臉書粉絲團貼出球場照片，在推特則分享了少棒時期與兩位哥哥的合照，他說：「今天我能以不同的身分站在這邊，真的很榮幸，也是一種美夢成真！」

可惜的是，張育成今天未排上先發，最終全場未上，無緣在威廉波特留下出賽紀錄。

張育成 印地安人

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