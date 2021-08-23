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MLB／少棒屈居亞軍去不了 張育成訪威廉波特說「圓夢」
印地安人今天以3：0擊敗天使隊，此戰在少棒聖地威廉波特球場開打，也讓台將張育成感觸良多，賽前直呼：「美夢成真」。
張育成寫道，「今天站在這裡，完成了我國小的夢想！當時少棒比賽，第一名才能來美國參加威廉波特，預賽全贏的我們居然兩戰冠軍賽都不敵對手，拿了第二名，大家好傷心！讓當時的我與威廉波特無緣。」
張育成就讀台東縣泰源國小，2007年在選拔賽維持預賽全勝戰績，最終卻連兩戰輸給從敗部挺進的台中市力行國小，力行國小也順利從亞太區出線，前進威廉波特比賽。
今天隨印地安人來到威廉波特，張育成賽前在臉書粉絲團貼出球場照片，在推特則分享了少棒時期與兩位哥哥的合照，他說：「今天我能以不同的身分站在這邊，真的很榮幸，也是一種美夢成真！」
可惜的是，張育成今天未排上先發，最終全場未上，無緣在威廉波特留下出賽紀錄。
Dream does come true!— Yu Chang 張育成 (@YutheSouljaBoy) August 22, 2021
When I was in elementary school in Taiwan, we competed for the ticket to Williamsport. My school lost the championship game.We were in second place and weren’t able to come. We were so sad!
Today I am standing here, it is truly a dream come true!@Indians pic.twitter.com/rTGj3XKWSL
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