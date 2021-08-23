MLB／卡布雷拉第500轟剛好過牆 藍鳥馬茲：不是好球耶

老虎隊38歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）生涯第500轟出爐，成為今天15場大聯盟比賽的最大焦點，「助攻」紀錄的藍鳥隊先發投手馬茲（Steven Matz）卻嚇了一大跳，因為卡布雷拉這支右外野陽春砲根本打到壞球。

老虎作客多倫多對藍鳥進行3連戰，今天最後一戰打到延長11局，老虎以5：3獲勝，卡布雷拉6局上砲轟馬茲，典型「卡式全壘打」把球推向右外野，老虎官網形容，這已是他生涯19年司空見慣的開轟方式。

這場比賽湧進14865人觀戰，卡布雷拉6局上成為史上第28位500轟打者時，甚至走出休息區向球迷致意。

馬茲前5局讓老虎掛零，6局上再度面對卡布雷拉，前兩顆94英里伸卡球形成1好1壞，第3球投出84英里偏外角的變速球，卻被他撈向右外野，形成400英尺陽春砲，比數形成1：1，挑戰勝投機會也消失。

「這顆變速球真的很外角。」馬茲成為第345位被卡布雷拉揮出全壘打的投手，他說：「這球甚至不是好球。」

卡布雷拉繼2015年紅襪隊歐提茲（ David Ortiz）之後，加入大聯盟「500轟俱樂部」，也是委內瑞拉籍球員第1人，老虎球團賽後發出賀電，特別提到他是隊史121年首位完成這項壯舉的打者。

今天賽前，卡布雷拉連續8場、包括6場主場比賽未開轟，第500轟紀錄出爐前，近31個打數只有4支安打，坦言壓力很大；他表示，上周在底特律真的不好受，應是近5、6年球迷最興奮觀戰的時刻，很高興看到他們充滿活力進場，「很多事湧上心頭，我想在底特律完成紀錄，但在主場開轟真的不容易。」

卡布雷拉第500轟紀錄剛好越過全壘打牆，他在第一時間沒有太大把握，認為若在底特律主場可能是高飛球出局；官方數據顯示，這支400英尺全壘打在大聯盟30座球場，有27座都會飛出去，底特律主場不在其中。