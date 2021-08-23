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MLB／前進少棒聖地橫掃天使 印隊教頭：球迷都在喊大谷

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平造訪少棒聖地威廉波特，受到現場觀戰小球員們的熱烈擁戴。 路透
大谷翔平造訪少棒聖地威廉波特，受到現場觀戰小球員們的熱烈擁戴。 路透

大谷翔平今天的3度上壘、1次盜壘，無法幫天使隊突破鴨蛋，終場以0：3輸給印地安人隊，3連戰慘遭橫掃。

印地安人前兩戰在自家主場拿下勝利，今天前進少棒聖地威廉波特，尋求系列賽橫掃，雖名義上是主場球隊，但現場觀戰的全美各地小球員們，幾乎都是大谷的粉絲。

印地安人代理教頭海爾（DeMarlo Hale）賽後也說：「我們休息區後方有一群人，他們會為大谷翔平吶喊，我本來還以為應該是我們的球迷。」

大谷此役擔任第1棒，首局敲出安打，隨後跑出本季第19盜，第3局獲得保送，第6局擔任首位打者，面對一顆沒進入好球帶的變速球揮空被三振，第8局再度被保送。

大谷未開轟，全壘打數停留在40，單場2打數敲出1安打，雖個人3度上壘，但天使打線又度過了乏善可陳的一天，此役遭到4任投手聯手完封，印地安人先發投手康崔爾（Cal Quantrill）投7局，只被敲出2安打、無失分，狂飆9次三振，取得本季第4勝。

天使教頭麥登（Joe Maddon）稱讚印地安人投手的表現，但也點出自家打者在比賽後段追打太多壞球，把好球帶放得太大。

印地安人 天使 大谷翔平 Joe Maddon

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