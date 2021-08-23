MLB／「孩子王」一號 大谷翔平到威廉波特比賽被包圍

天使、印地安人隊之戰今天前進少棒聖地威廉波特開打，大谷翔平無意外是「孩子王」，一到場就被小朋友團團包圍、索取簽名，總教練麥登（Joe Maadon）期望，這次與大谷、楚奧特（Mike Trout）等天使球星見面的機會，能激勵小球員在棒球路上持續進步。

此戰是兩隊3連戰的最終戰，移師威廉波特球場進行，這是2017年開始的年度盛事「MLB少棒聯盟經典賽」，去年威廉波特少棒賽因疫情取消，比賽也跟著中斷1年，今年威廉波特恢復舉辦但取消外隊參賽，大聯盟賽事也重返當地。

大谷從一踏進球場就被小球員包圍，美媒打趣寫道：「雖然沒有正式進行票選，但小朋友最期待看到的球員一定是大谷。」

楚奧特隨隊來到這裡也直呼特別，小時候期望在威廉波特打球，「現在可以在休息區，親眼看著這座球場，真的很不可思議，還有看看孩子們的反應，他們都夢想親眼看到大聯盟球員，大聯盟結合了這些經驗，真的做得很棒。」

今天受到雨勢影響，少棒比賽沒打成，來自紐澤西的楚奧特表示，「我希望天氣可以更好，但我們都盡力了，我看了整個園區，也盡可能與越多的孩子互動，我去看了加州隊伍，還沒有機會碰到紐澤西隊，但我前幾天有看到他們贏球，我會為他們加油。」

麥登兩年前曾率小熊隊來這裡比賽，這是他第二度參與這項賽事，他的老家也距離威廉波特不遠，他透露：「如果在山丘上看著這座球場，我想所有人都會夢想有一天可以在這打球吧！」麥登表示，希望天使球員的到訪，可以長遠地影響這些小球員，對他們的成長有幫助。 大谷翔平來到威廉波特球場出賽，所到之處都被小球員包圍。 圖／擷自 MLB官方推特