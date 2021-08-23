MLB／卡布雷拉加入500轟俱樂部 大聯盟第28人

相隔8場比賽，美國職棒大聯盟底特律老虎隊名將卡布雷拉再度開轟，成為500轟俱樂部第28名會員。這位準名人堂球星下個里程碑將是生涯3000安，他僅差45支安打就能達標。

38歲的卡布雷拉（Miguel Cabrera）11日揮出生涯第499轟，之後近關情怯，陷入31打數4支安打的低潮。今天在多倫多迎戰藍鳥隊時，卡布雷拉不再讓機會溜走，6局上以開轟扮演英雄。

他在1好1壞情況下相中麥茲（Steven Matz）時速84英里（約135.2公里）的外角變速球，以招牌的反向攻擊將球轟出中右外野全壘打牆。這發陽春砲是他本季第13轟，助球隊打破鴨蛋、扳平比分。

卡布雷拉繞過一壘時興奮大吼，回到休息區後隊友紛紛道賀，大批藍鳥球迷也起立熱烈歡呼，促使他走出休息區脫帽向球迷致意。老虎終場延長11局以5比3擊敗藍鳥。

卡布雷拉是繼2015年歐提茲（David Ortiz）後首位締造生涯500轟的球員，也是老虎隊史第一人。他是500轟俱樂部中首位委內瑞拉出生的球員。

在大聯盟征戰19季的卡布雷拉戰功彪炳，2003年菜鳥賽季就隨佛羅里達馬林魚隊拿下世界冠軍，轉戰老虎後兩度榮膺美國聯盟年度最有價值球員（MVP），2012年賽季更成為大聯盟45年來首位打擊三冠王。他已累積2955支安打，下個目標將是成為生涯3000安俱樂部第33名會員。

老虎本季還有36場賽事，卡布雷拉如果敲出45支安打，將成為大聯盟史上首位同賽季加入500轟、3000安俱樂部的球星。

卡布雷拉近年成績走下坡，但生涯打擊率仍有3成11，傲視大聯盟現役打者。未來幾年如維持本季稍有回春的水準，他有望躲過另一位準名人堂球星普侯斯（Albert Pujols）生涯末期退化以致通算打擊率跌破3成的命運。

大聯盟揮別禁藥年代後，有機會挑戰生涯500轟的打者愈來愈少。

坦帕灣光芒隊重砲手克魯斯（Nelson Cruz）離這項里程碑還差57轟，本季26轟的他已41歲，必須維持身手；紐約大都會隊38歲二壘手卡諾（Robinson Cano）還差166轟，但他因使用禁藥本季遭禁賽，大聯盟生涯前途未卜；紐約洋基隊的史丹頓（Giancarlo Stanton）還差168轟，31歲的他保持健康是最大挑戰。

老虎隊名將卡布雷拉成為500轟俱樂部第28名會員。 美聯社