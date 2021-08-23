走出低潮找回巨砲本色 孟西值得MVP肯定

大聯盟例行賽打完四分之三，有些分區已大勢底定，有些分區第一的爭奪戰則正進入白熱化。其中又以國聯東西區的戰局變化最具戲劇性。先是領先了大半季的大都會在月初竟被費城人「彎道超車」，隨即又變成後來居上的勇士稱王。原是三強鼎立的西區在教士漸行漸遠被甩開後，已形成宿敵巨人、道奇捉對廝殺的局面。

不過儘管費城人、教士最近戰況不利，兩隊頭號球星哈波（Bryce Harper）及塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的MVP呼聲仍居高不下。在聯盟官方最近舉辦的MVP模擬投票中，因傷打打停停但勝利貢獻值（WAR）仍位居榜首的塔提斯果不其然獲得大多數選票，暫居其後的正是下半季火力大爆發、OPS高達1.162的哈波。然而若論對球隊實質貢獻最大、在攻守兩端都頗有可觀的，可能反倒是屈居第三的道奇內野手孟西（Max Muncy）。

熟悉進階數據的球迷都知道，如今已漸為主流媒體所接受的WAR其實有兩大網站——Fangraph跟Baseball Reference在做統計，由於兩家計算公式不同，結果有時也會出現不小的差異。例如前面提到塔提斯位居第一的WAR（4.9）是來自Fangraph網站的排名，不過暫居第三的孟西僅以4.8微幅落後。若改用Baseball Reference做依據，孟西的WAR（5.6）反倒是第一（塔提斯以5.4暫居第二），至於下半季才急起直追的哈波（fWAR 4.1、bWAR 3.7）則完全瞠乎其後。

教士游擊手塔提斯今年因傷打打停停，平常還要面對一些離譜的壞球，目前卻能繳出OPS1.03的成績，實在是怪物級的打者。 美聯社

孟西的星度不只被塔提斯跟哈波這兩位先後受聯盟力捧的金童所掩蓋。由於身處星光熠熠的道奇，在許多記者心目中，恐怕就連在選全隊最有價值球員時，第一個想到的都不是孟西。雖說如今孟西也已入選兩次明星賽，但在陣容無比豪華的道奇，光是拿過MVP的球星就有普荷斯（Albert Pujols）、克蕭（Clayton Kershaw）、貝茲（Mookie Betts）及貝林格（Cody Bellinger）四人。其他像是深受當地球迷喜愛的老將透納（Justin Turner）、曾拿過新人王的游擊手席格（Corey Seager）也搶去他不少鋒頭，之前在MVP票選時名次都勝過孟西。就連季中被道奇撿來、如今已是昨日黃花的「老大哥」普荷斯偶有佳作時，受到的矚目都比孟西還多。

儘管名氣遠不及實力，孟西今年的表現絕對值得一座MVP肯定。首當一提的自然是他在擺脫去年低潮後更上一層樓的打擊。上一季孟西的打擊率低得可怕只有.192，竟在國聯排名倒數第三。純長打率（ISO）也掉到兩成以下（.197），全無前兩季連續轟出35發全壘打，純長打率高達.289（全大聯盟第三）的霸氣。但後來的事實證明孟西純粹只是短期打擊不振，這從他的場內安打率（BABIP）極不尋常地只有.203（全大聯盟最低）也可看出端倪。果不其然一進入季後賽孟西就逐步重拾他過往強大的火力，在國聯冠軍賽及世界大賽分別打出OPS 1.043及.944的高水準成績。

孟西去年的低迷可能是疫情壓力所造成，他在季後賽就已經開始調整，順便幫球隊拿下世界大賽冠軍。本季換道奇主力貝茲因傷陷入低潮，孟西的火力硬是幫球隊保持競爭力。 美聯社

今年孟西的最大進步表現在被三振比例大幅降低，從前三季25.8%陡降到18.6%，與此同時又能維持高達.292的純長打率（全大聯盟第六）。目前全聯盟長打能力比孟西強，三振率又能比他低的也就只有小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）及拉米瑞茲（Jose Ramirez）兩人。自加入道奇後孟西的選球能力一直是聯盟中的佼佼者，即便在陷入低潮的去年他的被保送比率（BB%）也還有15.7%。今年孟西的保送率仍維持高檔（15.5%，全聯盟第四），全壘打火力不但完全恢復甚至有所提昇。據大聯盟官網進階數據顯示，孟西今年的擊球初速90.7英哩是生涯新高，出色擊球率（Barrel%）16.5%也高居聯盟第七（生涯次高），因此孟西才能產出國聯第二多的28發全壘打，並有機會寫下生涯新高。

打擊之外，孟西未為人所注意但實質貢獻可能更大的是他的守備能力。一二三壘都能守、偶爾還客串外野手的孟西今年由於二壘有泰勒（Chris Taylor）及交易大限前被換來的透納（Trea Turner）分擔，大多數時間都負責坐鎮一壘。即便如此他也還有31場先發是擔綱二壘手。一位野手能在球季中不斷出任守備性質迥異的一二壘原就是異數，但自加入道奇後一向遊走於不同守位的孟西始終勝任愉快，而且他在一二壘的守備表現都是聯盟中的佼佼者。進階數據顯示孟西今年在一壘的UZR/150（守備範圍評比）8.9遙遙領先其他一壘手。在二壘也有8.3，在全聯盟守二壘250局以上的野手中排第四名。更重要的是，由於孟西是如此「多才多藝」，當隊友因傷缺陣或需要休息時，孟西能及時扮演救火隊的角色分擔其他守位，這是其他球星作不到的一大貢獻。

要長期輪流守一、二壘真的是一件很困難的工作，光手套可能就要換來換去了。 美聯社

就在四年前的大聯盟春訓結束時，孟西還是個被運動家隊釋出，找不到新東家的棒球浪人。當時已26歲的孟西不得不跑到高中棒球隊的球場去練球，苦惱著是否該放棄棒球回大學拿商學院學位，還是改去獨立聯盟碰運氣。幸而道奇高層慧眼識英雄，這才有孟西的一鳴驚人，初披道奇球衣就寫下最速擊出20發全壘打的隊史紀錄。如今孟西不僅是道奇不可或缺的主將，更已成為聯盟中數一數二的強打。若能在本季拿下一座MVP，對他而言無疑是錦上添花的最佳肯定。