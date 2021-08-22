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MLB／薛則5局8K掉1分 道奇3轟擊垮大都會收9連勝

中央社 / 洛杉磯21日綜合外電報導
薛則。 法新社
薛則。 法新社

MLB洛杉磯道奇今天靠薛則先發5局送出8次三振只掉1分的好投帶領，加上透納、普侯斯首局就開轟，全隊一共揮出3支全壘打情況下，以4比3擊退紐約大都會，收下9連勝。

薛則（Max Scherzer）和透納（Trea Turner）不久前剛被華盛頓國民交易到道奇，薛則穿上道奇球衣後的前4場比賽，戰績3勝0敗。

此役的1局下半，透納揮出中左外野方向陽春全壘打，讓道奇先馳得點，1出局後，老將普侯斯（Albert Pujols）也擊出中外野方向陽春彈，讓球隊2比0領先，那一支全壘打是普侯斯加入道奇後的第10轟，也是他本季第15號全壘打。4下泰勒（Chris Taylor）也開轟，道奇將領先擴大到3分。

尼莫（Brandon Nimmo）5上擊出右外野方向的陽春砲，讓大都會追回1分，但道奇6下靠保送擠回1分，以4比1領先。大都會的阿隆索（Pete Alonso）7上一支中左外野方向兩分砲，讓落後剩下1分，但最後仍無力回天，以3比4吞敗。

道奇最近14場比賽狂掃13勝，相較之下，大都會則較為「悲情」，近9戰不是對上國家聯盟西區龍頭舊金山巨人，就是對上排名第2的道奇，這讓他們輸掉其中的8場比賽。

大都會先發左投希爾（Rich Hill）此役對上老東家道奇，投5局有2次三振、沒有保送，被敲出3支全壘打在內的6支安打，丟掉3分都是自責分，最後吞下敗投。

大都會

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