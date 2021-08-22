MLB／諾拉兄弟終於對決 小弟竟飆本季最快球速K掉老哥

教士隊今天在聖地牙哥主場對決費城人隊，上演「諾拉兄弟」生涯首次對決戲碼，費城人28歲投手Aaron Nola毫不客氣，2局下連飆3顆速球三振大他3歲的老哥Austin Nola，最後一球96.英里也是個人本季最快球速。

兩人上次實戰對決是在大學時期，一起效力路易斯安那州立大學的時期，在隊內紅白戰交手，當時Austin揮出二壘打；時間過了9年，兩人在大聯盟戰場硬碰硬，Austin面對老弟前兩個打席吞K、二壘飛球出局，7局下獲保送，還好未被「自己人」完全封鎖。

Aaron在2015年登上費城人大聯盟，Austin前年才上水手隊大聯盟，兄弟本來沒有太大機會碰面，但Austin去年8月被交易到教士，今年終於有機會對決，他們的父親A.J. Nola今天也到場觀戰，形容「從兩人還是小孩子時，就在等待這一刻，終於等到了」。

Aaron今天表現超神勇，投完前6局讓教士18上18下，7局下才因隊友失誤掉1分，被追成1：1平手；他在8局上率先揮出二壘打，帶動費城人這半局兩分攻勢，又以3：1超前，不料拚到9局下兩出局後，被柯朗沃斯（Jake Cronenworth）轟出兩分砲，挑戰完投勝只差1個出局數破功，本季第8勝也飛了。

教士隊大諾拉遭到弟弟三振。 法新社

教士追平比數進入延長賽，10局下靠費城人再見暴投攻下致勝分，以4：3逆轉勝。

現場數據顯示，Aaron生涯首次對決老哥，2局下3顆速球分別是95.2、95.9、96.2英里，後兩顆是他本季最快的兩球，96.2英里更是生涯第3快，完全跟Austin拚了；A.J. Nola看到兩個寶貝兒子同場較勁，很開心說：「咸覺就像做夢，無去用言語形容此刻心情。」