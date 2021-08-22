MLB／界外小飛球變犧牲打 國民「煮粥」掉分

大聯盟也會「亂成一鍋粥」嗎？國民在今天對上釀酒人的比賽中上演守備大烏龍，釀酒人隊打者納瓦埃斯（Omar Narvaez）擊出一顆界外小飛球，不過卻陰錯陽差變成一支「界外犧牲打」，因為三壘跑者寇頓王（Kolten Wong）看準本壘鬧空城，衝回本壘得分。而葉力奇（Christian Yelich）也在8局下敲出滿貫砲，幫助釀酒人以9：6擊退國民。

5下釀酒人一出局、二三壘有人時，納瓦埃斯擊出一壘方向的界外小飛球，一壘手齊默曼（Ryan Zimmerman）和投手都跑到界外區等著接球，齊默曼接殺後轉頭看向本壘，發現沒有任何一名隊友守在本壘，卻看到從三壘衝來的寇頓王，齊默曼只好狂奔上前欲觸殺跑者，不過主審判定SAFE，釀酒人就這樣莫名其妙地得到追平分。

本該守住本壘的國民隊捕手究竟上哪去了？從各角度重播畫面來看，捕手原先也想去接那顆界外球，不過他在衝出去時撞上打者納瓦埃斯，就順便唸了兩句。好巧不巧投手也追出去，三壘手又因為二三壘都有跑者不能隨便離開，讓本壘鬧了大空城。主審判定釀酒人得分後，國民不服提出挑戰，最終維持原判，也讓相當罕見的「界外犧牲打」誕生。