MiLB／鄧愷威7局飆11K拿下勝投 林家正4打數敲2安

旅美舊金山巨人小聯盟高階1A投手鄧愷威展現K功，今天先發投7局飆出11次三振、失掉1分責失分，率隊以3比1擊敗水手隊、拿下本季第5勝；響尾蛇隊2A野手林家正先發4打數敲2安。

美國職棒小聯盟高階1A賽事，舊金山巨人隊今天與西雅圖水手隊交手，巨人隊台灣投手鄧愷威先發，鄧愷威首局連飆2K後，被敲出安打，接著讓打者敲出一壘方向滾地球出局。

鄧愷威2、3局都讓打者3上3下，4局1人出局後投出觸身球保送，2人出局後再被敲出二壘打，接著讓打者敲出滾地球抓出局數、沒有失掉分數。

鄧愷威展現壓制力，直到7局1人出局後被敲出陽春砲掉分，但及時回穩、沒有多掉分數；鄧愷威今天總計用98球投7局，僅被敲出3支安打，飆出11次三振，失掉1分責失分，賽後防禦率4.42，球隊拿下勝利，鄧愷威拿下勝投。

亞利桑那響尾蛇2A今天與奧克蘭運動家隊交手，響尾蛇隊台灣野手林家正先發蹲捕、打第9棒，林家正2局敲出中外野方向飛球出局。

響尾蛇隊前3局打完1比0領先，4局靠著接連安打拿下1分，2人出局後林家正敲出安打推進，但隊友沒有延續攻勢，沒能多添分數。

林家正6局敲出游擊方向滾地球出局，9局敲出中外野方向安打；林家正今天總計4打數敲出2支安打、手感維持的不錯。

響尾蛇隊4到7局各拿1分，運動家隊僅在6局靠著3分砲追分，比賽後半段沒能再添分數，響尾蛇隊終場以5比3拿下勝利。