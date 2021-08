MiLB／鄧愷威7局飆11K拿下勝投 林家正4打數敲2安

旅美舊金山巨人小聯盟高階1A投手鄧愷威展現K功,今天先發投7局飆出11次三振、失掉1分責失分,率隊以3比1擊敗水手隊、拿下本季第5勝;響尾蛇隊2A野手林家正先發4打數敲2安。

美國職棒小聯盟高階1A賽事,舊金山巨人隊今天與西雅圖水手隊交手,巨人隊台灣投手鄧愷威先發,鄧愷威首局連飆2K後,被敲出安打,接著讓打者敲出一壘方向滾地球出局。

鄧愷威2、3局都讓打者3上3下,4局1人出局後投出觸身球保送,2人出局後再被敲出二壘打,接著讓打者敲出滾地球抓出局數、沒有失掉分數。

1⃣0⃣ strikeouts through 6⃣ innings of work for Kai-Wei Teng 🇹🇼#GoEms x #SFGiants pic.twitter.com/9kuhlzTMM7