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MLB／大谷為何那麼狂？ 天使教頭麥登透露二刀流「美聯優勢」

聯合新聞網 / 綜合報導
天使隊總教練麥登（Joe Maddon）認為大谷翔平今年能在投、打兩端擁有如此亮眼成績，美聯的指定打擊制度是重要關鍵。 美聯社
天使隊總教練麥登（Joe Maddon）認為大谷翔平今年能在投、打兩端擁有如此亮眼成績，美聯的指定打擊制度是重要關鍵。 美聯社

天使隊二刀流球星大谷翔平本季投、打俱佳，優異成績震驚世界棒壇，穩定出賽是一大關鍵，天使隊教頭麥登（Joe Maddon）指出，美聯的指定打擊制度也功不可沒：「像他這樣的選手，待在美聯真的比國聯有利。」

根據《橘郡紀事報》報導，本週天使展開11天10場的客場征戰，大谷翔平在與印地安人的三連戰中也都會出賽，麥登表示，大谷翔平在美聯能擔任指定打擊，不需要守備這件事真的幫了大忙。

「如果他在國聯的話，我不認為在投打兩端可以拿出這麼漂亮的成績。」攤開數據來看，大谷自7月23日坐板凳後手感逐漸回溫，打擊率2成75、長打率3成96，期間他敲出本季第40轟，仍位居全壘打王寶座，投手端則未嘗敗績，拿下4勝0負。麥登認為，若大谷待在國聯，出賽場次將會減少許多：「你可能必須在先發前一天或隔一天給他休息、甚至這兩天都要輪休，確保不會造成太多負擔、進而危害他的生涯。」

天使的重用對大谷而言也相當重要，天使本季已進行124場比賽，其中大谷就出賽了118場，在陣中僅次於佛列契（David Fletcher），而且他自從作客雙城的比賽後就天天上場，僅休兵日時才能擁有喘息空間。

大谷翔平 天使

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