MLB／只能怪自己喊了暫停 洋基歐德3分砲被沒收

真的是欲哭無淚！洋基隊歐德（Rougned Odor）今天敲出三分砲卻被沒收，要怪就只能怪自己，暫停喊的不是時候。

洋基今天以7：1擊敗雙城隊，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）先發6局、無失分，拿下第12勝，技壓雙城日籍投手前田健太的4.1局、失5分。

扛第5棒的歐德帳面上3打數沒有安打，但其實在第7局炸了一發被取消的三分砲，他當時向主審赫南德茲（Angel Hernandez）請求暫停，主審雖應允，但投手賈薩（Ralph Garza Jr.）的球已出手，歐德出棒轟出全壘打牆外，他也開始繞壘，但才剛到一壘就被召回繼續打擊。

歐德最終在這打席以三振收場，從3分砲變成K，他也忍不住對赫南德茲碎碎念了幾句，才拎著球棒回到休息區。

洋基教頭布恩（Aaron Boone）當時也有上場了解狀況，「我只是上去弄清楚到底發生了什麼事，歐德有請求暫停，但有時喊了也不見得會被准許，所以他做得很好，沒有預設立場、維持在繼續打擊的狀態。」

隊友沃特（Luke Voit）很同情歐德的遭遇，「這超令人沮喪，我以前應該沒遇過這種狀況，從全壘打到三振，這情緒就像一陣旋風，希望這種事別發生在我身上。」