MLB／今日戰績表 洋基力克勇士拉出10連勝
MLB今日戰績表
遊騎兵 4:8(11局) 紅襪
響尾蛇 5:6 海盜
白襪 1:2 藍鳥
洋基 5:1 勇士
洛磯 4:6 小熊
皇家 7: 1太空人
水手 5:3 運動家
MLB明日賽程
時間 客場 主場
03:37 水手 vs. 運動家
07:05 天使 vs. 金鶯
07:05 響尾蛇 vs. 海盜
07:05 光芒 vs. 費城人
07:07 白襪 vs. 藍鳥
07:10 雙城 vs. 紅襪
07:10 巨人 vs. 大都會
07:10 遊騎兵 vs. 邦地安人
07:10 國民 vs. 馬林魚
07:20 洋基 vs. 勇士
07:45 老虎 vs. 紅雀
08:05 洛磯 vs. 小熊
08:10 紅人 vs. 釀酒人
08:10 皇家 vs. 太空人
10:00 水手 vs. 運動家
07:07 道奇 vs. 教士
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