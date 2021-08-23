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MLB／今日戰績表 衛斯特布魯克開球道奇吞敗中止9連勝

聯合新聞網 / 整理
新加盟NBA湖人的衛斯特布魯克，於今天道奇比賽開球，但道奇最後不敵大都會中止9連勝。 道奇隊官方推特
新加盟NBA湖人的衛斯特布魯克，於今天道奇比賽開球，但道奇最後不敵大都會中止9連勝。 道奇隊官方推特

MLB今日戰績表

勇士 3:1 金鶯

老虎 5:3(11局) 藍鳥

白襪 0:9 光芒

馬林魚 1:3 紅人

遊騎兵 (延賽) 紅襪

水手 6:3(11局) 太空人

國民 3:8 釀酒人

海盜 0:3 紅雀

皇家 9:1 小熊

響尾蛇 8:4 洛僟

費城人 7:4 教士

巨人 2:1 運動家

大都會 7:2 道奇

天使 0:3 印地安人

雙城 (延賽) 洋基

MLB明日賽程

時間 客場 主場

07:05 響尾蛇 vs. 海盜

07:07 白襪 vs. 藍鳥

07:20 洋基 vs. 勇士

08:05 洛磯 vs. 小熊

08:10 皇家 vs. 太空人

09:40 水手 vs. 運動家

球隊戰績表

太空人

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