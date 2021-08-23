MLB／今日戰績表 衛斯特布魯克開球道奇吞敗中止9連勝
MLB今日戰績表
勇士 3:1 金鶯
老虎 5:3(11局) 藍鳥
白襪 0:9 光芒
馬林魚 1:3 紅人
遊騎兵 (延賽) 紅襪
水手 6:3(11局) 太空人
國民 3:8 釀酒人
海盜 0:3 紅雀
皇家 9:1 小熊
響尾蛇 8:4 洛僟
費城人 7:4 教士
巨人 2:1 運動家
大都會 7:2 道奇
天使 0:3 印地安人
雙城 (延賽) 洋基
MLB明日賽程
時間 客場 主場
07:05 響尾蛇 vs. 海盜
07:07 白襪 vs. 藍鳥
07:20 洋基 vs. 勇士
08:05 洛磯 vs. 小熊
08:10 皇家 vs. 太空人
09:40 水手 vs. 運動家
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言