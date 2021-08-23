MLB／今日戰績表 衛斯特布魯克開球道奇吞敗中止9連勝

皇家作客小熊的3連戰來到最後一場，小熊最終以1：9輸球，不僅在自家主場被橫掃，也寫下難堪的隊史主場13連敗紀錄。小熊隊教頭羅斯（David Ross）對此表示很沮喪，但球員們也都盡力了，他們會重整步伐迎戰明天的比賽。

2021-08-23 13:42