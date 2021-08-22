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MLB／今日戰績表 洋基柯爾、道奇薛則先發主坄均助隊取9連勝
MLB今日戰績表
雙城 1:7 洋基
白襪 4:8 光芒
皇家 4:2 小熊
老虎 0:3 藍鳥
國民 6:9 釀酒人
大都會 3:4 道奇
巨人 6:5 運動家
天使 1:5 印地安人
水手 1:15 太空人
馬林魚 4:7 紅人
勇士 5:4 金鶯
遊騎兵 10:1 紅襪
海盜 5:4 紅雀
響尾蛇 2:5 洛僟
費城人 3:4(10局) 教士
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 勇士 vs. 金鶯
01:07 老虎 vs. 藍鳥
01:10 白襪 vs. 光芒
01:10 馬林魚 vs. 紅人
01:10 遊騎兵 vs. 紅襪
02:10 水手 vs. 太空人
02:10 國民 vs. 釀酒人
01:15 海盜 vs. 紅雀
02:20 皇家 vs. 小熊
03:10 響尾蛇 vs. 洛僟
03:40 費城人 vs. 教士
04:07 巨人 vs. 運動家
04:10 大都會 vs. 道奇
07:00 天使 vs. 印地安人
雙城 (延賽) 洋基
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