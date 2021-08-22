快訊

走私害死154隻貓！檢方登船查密艙格局 船長6萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／今日戰績表 洋基柯爾、道奇薛則先發主坄均助隊取9連勝

聯合新聞網 / 整理
洋基先發投手柯爾助隊9連勝，也奪下個人第12勝。 美聯社
洋基先發投手柯爾助隊9連勝，也奪下個人第12勝。 美聯社

MLB今日戰績表

雙城 1:7 洋基

白襪 4:8 光芒

皇家 4:2 小熊

老虎 0:3 藍鳥

國民 6:9 釀酒人

大都會 3:4 道奇

巨人 6:5 運動家

天使 1:5 印地安人

水手 1:15 太空人

馬林魚 4:7 紅人

勇士 5:4 金鶯

遊騎兵 10:1 紅襪

海盜 5:4 紅雀

響尾蛇 2:5 洛僟

費城人 3:4(10局) 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 勇士 vs. 金鶯

01:07 老虎 vs. 藍鳥

01:10 白襪 vs. 光芒

01:10 馬林魚 vs. 紅人

01:10 遊騎兵 vs. 紅襪

02:10 水手 vs. 太空人

02:10 國民 vs. 釀酒人

01:15 海盜 vs. 紅雀

02:20 皇家 vs. 小熊

03:10 響尾蛇 vs. 洛僟

03:40 費城人 vs. 教士

04:07 巨人 vs. 運動家

04:10 大都會 vs. 道奇

07:00 天使 vs. 印地安人

雙城 (延賽) 洋基

球隊戰績表

太空人

相關新聞

MLB／界外小飛球變犧牲打 國民「煮粥」掉分

大聯盟也會「亂成一鍋粥」嗎？國民在今天對上釀酒人的比賽中上演守備大烏龍，釀酒人隊打者納瓦埃斯（Omar Narvaez）擊出一顆界外小飛球，不過卻陰錯陽差變成一支「界外犧牲打」，因為三壘跑者寇頓王（Kolten Wong）看準本壘鬧空城，衝回本壘得分。而葉力奇（Christian Yelich）也在8局下敲出滿貫砲，幫助釀酒人以9：6擊退國民。

MLB／大谷為何那麼狂？ 天使教頭麥登透露二刀流「美聯優勢」

天使隊二刀流球星大谷翔平本季投、打俱佳，優異成績震驚世界棒壇，穩定出賽是一大關鍵，天使隊教頭麥登（Joe Maddon）指出，美聯的指定打擊制度也功不可沒：「像他這樣的選手，待在美聯真的比國聯有利。」

MLB／對大谷賞3K 印地安人投手對他有歉疚感

面對大聯盟全壘打王大谷翔平賞出3K，印地安人先發投手麥肯錫（Triston Mckenzie）賽後覺得有點歉疚，自承面對...

MLB／薛則5局8K掉1分 道奇3轟擊垮大都會收9連勝

MLB洛杉磯道奇今天靠薛先發5局送出8次三振只掉1分的好投帶領，加上透納、普侯斯首局就開轟，全隊一共揮出3支全壘打情況...

MLB／諾拉兄弟終於對決 小弟竟飆本季最快球速K掉老哥

教士隊今天在聖地牙哥主場對決費城人隊，上演「諾拉兄弟」生涯首次對決戲碼，費城人28歲投手Aaron Nola毫不客氣，2...

MiLB／鄧愷威7局飆11K拿下勝投 林家正4打數敲2安

旅美舊金山巨人小聯盟高階1A投手鄧愷威展現K功，今天先發投7局飆出11次三振、失掉1分責失分，率隊以3比1擊敗水手隊、拿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。