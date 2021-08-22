MLB／今日戰績表 洋基柯爾、道奇薛則先發主坄均助隊取9連勝

大聯盟也會「亂成一鍋粥」嗎？國民在今天對上釀酒人的比賽中上演守備大烏龍，釀酒人隊打者納瓦埃斯（Omar Narvaez）擊出一顆界外小飛球，不過卻陰錯陽差變成一支「界外犧牲打」，因為三壘跑者寇頓王（Kolten Wong）看準本壘鬧空城，衝回本壘得分。而葉力奇（Christian Yelich）也在8局下敲出滿貫砲，幫助釀酒人以9：6擊退國民。

2021-08-22 14:11